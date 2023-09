Les Galaxy S23 et Galaxy S22 aux États-Unis reçoivent la mise à jour de sécurité Android de septembre

Samsung a commencé à déployer la mise à jour de sécurité Android de septembre pour ses séries Galaxy S23 et Galaxy S22 aux États-Unis. La mise à jour corrige un total de 62 vulnérabilités, la majorité d'entre elles étant classées comme étant de gravité élevée. Les abonnés Verizon possédant les modèles phares de téléphones Galaxy 2023 et 2022 ont été les premiers à recevoir la mise à jour, qui est désormais disponible pour d'autres grands fournisseurs de services sans fil américains.

Sur les 62 correctifs de sécurité, 19 ont été fournis par Google, dont 4 sont classés comme critiques et 19 comme élevés. La division semi-conducteurs de Samsung a contribué avec deux correctifs faibles et deux correctifs modérés. Samsung lui-même était responsable de 35 correctifs, corrigeant les vulnérabilités de diverses applications et fonctionnalités, notamment l'application Samsung Keyboard, les paramètres de sécurité, Dual Messenger, Samsung Knox AI, les applications de téléphone et de messagerie, etc.

La gamme Galaxy S23 reçoit la version du firmware S91xUSQS1AWHD de la mise à jour, tandis que la série Galaxy S22 reçoit la version S90xBXXS6CWH6, qui pèse 235 Mo. Au Canada, les propriétaires du Galaxy A52 de milieu de gamme sur divers opérateurs mobiles reçoivent également le correctif de sécurité de septembre avec la version du micrologiciel A526WVLSAEWH1.

Il est important de ne pas négliger ces mises à jour car elles corrigent des vulnérabilités qui pourraient potentiellement permettre un accès non autorisé aux informations personnelles. Pour installer la mise à jour, les utilisateurs peuvent accéder à Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer.

Source : SamMobile [source non fournie]