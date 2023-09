Apple s'associe à Samsung pour les panneaux OLED de la série iPhone 15

Selon des rapports récents, Apple comptera sur Samsung pour fournir la majorité des panneaux OLED pour sa prochaine série d’iPhone 15. Cette décision intervient après que les dalles OLED de BOE ont échoué au test de contrôle qualité d'Apple, ce qui a conduit l'entreprise américaine à se tourner vers son partenaire coréen.

À l’origine, LG et Samsung devaient fournir des écrans OLED LTPO pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, tandis que BOE était censé fournir des panneaux pour les écrans OLED LTPS sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Cependant, Apple a constaté que les produits de BOE ne répondaient pas à ses exigences, ce qui l'a incité à réattribuer ses commandes à la dernière minute. Les rumeurs suggéraient que BOE rencontrait des problèmes avec les perforations pour Face ID, ce qui a conduit Apple à décider de réaffecter les commandes.

Si BOE parvient à résoudre ces problèmes d'ici la fin, il se peut qu'il reçoive encore des commandes d'unités à fabriquer en 2024. Cependant, il reste difficile de savoir si BOE sera en mesure de répondre aux normes d'Apple.

Apple s'apprête à dévoiler les appareils iPhone 15 aujourd'hui à 10 h 15 PDT, et il y aura une diffusion en direct pour les téléspectateurs. Voici ce que nous pouvons attendre des téléphones iPhone XNUMX standard et des variantes Pro.

