Les utilisateurs de Samsung Galaxy Watch 6 signalent des problèmes de bracelet

Les utilisateurs de la Samsung Galaxy Watch 6 ont rencontré des problèmes avec le nouveau design du bracelet, qui utilise un bouton au lieu d'une broche pour le retrait. Même si la nouvelle conception visait à fournir une méthode plus pratique pour attacher la sangle, elle a entraîné des conséquences inattendues.

Certains utilisateurs ont constaté que des pressions accidentelles sur un bouton pouvaient entraîner le détachement de la sangle. Cela se produit généralement lorsqu'une pression sur le poignet active par inadvertance le bouton situé sur le côté intérieur du bracelet. Ce problème a été soulevé par plusieurs propriétaires de Galaxy Watch 6 sur des plateformes comme Reddit.

Cependant, il convient de noter que tous les utilisateurs ne rencontrent pas ce problème. Certains n’ont signalé aucun problème avec la nouvelle conception du bracelet. Pour ceux qui rencontrent des difficultés, certains suggèrent d’éviter de porter la montre juste au-dessus de l’os du poignet afin de minimiser le risque d’appuyer par inadvertance sur le bouton.

Une solution potentielle à ce problème consiste à revenir aux anciens bracelets utilisant le mécanisme à broches, qui sont toujours compatibles avec la Galaxy Watch 6. De plus, les nouveaux bracelets à boutons peuvent également être utilisés avec des modèles précédents comme la Galaxy Watch 5. , offrant une solution de contournement potentielle pour ceux qui sont confrontés à des problèmes.

Samsung Galaxy Watch 6 : aperçu des fonctionnalités

La gamme Samsung Galaxy Watch 6 se compose de deux modèles : la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic.

La Galaxy Watch 6 Classic a ramené une fonctionnalité très appréciée, la lunette rotative physique, qui permet une navigation plus facile. Les deux modèles disposent d’écrans Super AMOLED Always On, de 2 Go de RAM, de 16 Go de stockage intégré et offrent jusqu’à 40 heures d’autonomie.

Sources:

– Rapports des utilisateurs de Samsung Galaxy Watch 6 sur les problèmes de bracelet

– Caractéristiques et spécifications de la Samsung Galaxy Watch 6