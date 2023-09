Comment Samsung établit la norme pour les montres intelligentes Android

Samsung est devenu un leader dans le secteur des montres intelligentes, en particulier pour les utilisateurs d'Android. Alors que d'autres fabricants de montres intelligentes ont du mal à offrir une expérience fluide, la série Galaxy Watch de Samsung se distingue comme l'option la plus mature et la plus raffinée lorsqu'elle est associée à un téléphone Android.

La dernière génération, la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic, démontre l'engagement de Samsung envers l'excellence. L'édition Classic, en particulier, réintroduit la bien-aimée lunette tournante, rendant la navigation plus intuitive sur l'écran compact de la montre.

L'attention portée aux détails par Samsung est évidente dans la conception et la fonctionnalité des montres. Les cadres plus fins donnent aux montres un aspect plus mince, et les écrans plus grands offrent plus de commodité tout en conservant un encombrement compact. La Galaxy Watch 6 Classic, fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, confère un poids rassurant.

Sous le capot, la série Galaxy Watch 6 intègre une nouvelle puce Exynos W930, la rendant jusqu'à 18 % plus rapide que ses prédécesseurs. Associées à Wear OS 4 de Google et à la superposition One UI 5 de Samsung, les montres offrent une réponse plus rapide des applications et des transitions de navigation plus fluides.

Pour exploiter pleinement les fonctionnalités de bien-être de la série Galaxy Watch 6, il est recommandé de coupler la montre avec un téléphone Samsung Galaxy et d'installer la dernière version de l'application Samsung Health Monitor. Les montres offrent une large gamme d'outils de bien-être, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, les lectures d'électrocardiogramme (ECG) et l'analyse des données corporelles.

Cependant, il convient de noter que lors des tests, les lectures de fréquence cardiaque de la Galaxy Watch 6 et de la Galaxy Watch 6 Classic ont parfois donné des résultats légèrement inférieurs à ceux d'autres appareils. De plus, certaines fonctionnalités telles que le coaching du sommeil nécessitent au moins 7 jours de données pour fournir des informations précises.

Samsung a également apporté des améliorations notables à la durée de vie de la batterie. La Galaxy Watch 6 Classic peut durer jusqu’à deux jours avec une utilisation modérée et dispose encore d’environ 54 % de batterie restante à la fin d’un cycle de 12 heures. Cependant, une recharge quotidienne reste nécessaire, surtout si vous utilisez le suivi du sommeil.

Dans l’ensemble, la série Galaxy Watch 6 de Samsung établit une norme élevée pour les montres intelligentes Android. Son intégration transparente avec les téléphones Android, son design raffiné, ses performances améliorées et ses fonctionnalités de bien-être complètes en font un choix de premier ordre sur le marché des montres intelligentes.

