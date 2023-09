Samsung Galaxy Watch 6 : un nouvel ajout au marché des montres intelligentes

La Samsung Galaxy Watch 6 est le dernier ajout à la gamme de montres intelligentes de Samsung. Alors qu'Apple domine le marché avec sa montre de forme carrée, Samsung se positionne comme l'alternative Android pour ceux qui recherchent une montre haut de gamme avec une excellente qualité de construction, un design et une expérience logicielle. Cependant, la concurrence devient plus rude alors que d'autres marques comme WearOS, Fitbit, Pixel Watch 2 et Fossil de Google se disputent également une place sur le marché des montres intelligentes.

La Watch 6 conserve de nombreuses fonctionnalités de son prédécesseur, la Watch 5, mais avec quelques changements notables. Les bords sont désormais plus fins, permettant un écran plus grand et de meilleures performances de la batterie sans augmenter la taille de la montre. La Watch 6 dispose également d’une nouvelle puce Exynos W930, ce qui la rend environ 18 % plus rapide que les modèles précédents.

En termes de fonctionnalités de santé, la Watch 6 est livrée avec un biocapteur 3-en-1 qui permet les calculs BMR, les ECG et les mesures de fréquence cardiaque. Il comprend également un GPS intégré et un verre saphir pour une durabilité accrue. Notamment, la montre suit désormais les menstruations grâce au suivi du cycle basé sur la température.

Samsung a également apporté des améliorations à son logiciel. La Watch 6 est alimentée par Wear OS 4 de Google et One UI 5 Watch de Samsung, offrant une expérience utilisateur transparente. De plus, Samsung Pay a été renommé Samsung Wallet et les fonctionnalités SOS d'urgence ont été améliorées.

La durée de vie de la batterie a toujours été un aspect crucial des montres intelligentes, et la batterie de 6 mAh de la Watch 425 est légèrement meilleure que celle de son prédécesseur. Cependant, il convient de noter que la montre fonctionne mieux lorsqu'elle est associée à un smartphone Samsung, car la combinaison offre une expérience plus intégrée.

Dans l’ensemble, la Watch 6 semble être un ajout prometteur au marché des montres intelligentes. Son design élégant, ses fonctionnalités améliorées et sa compatibilité avec les smartphones Samsung en font un choix privilégié pour les utilisateurs d'Android. Cependant, un examen complet sera nécessaire pour déterminer si elle surpasse réellement son prédécesseur, la Watch 5, et comment elle se compare aux autres montres intelligentes du marché.

