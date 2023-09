Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : une tablette massive avec des fonctionnalités impressionnantes

Samsung a encore une fois repoussé les limites de la taille avec sa dernière tablette, la Galaxy Tab S9 Ultra. Avec un gigantesque écran AMOLED de 14.6 pouces et un design fin, cette tablette est une centrale en matière de consommation multimédia.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Galaxy Tab S9 Ultra est son superbe écran. Avec une résolution de 2,960 1,848 x 16 10 et un format d'image de 120:10, l'écran est parfait pour regarder des films et des vidéos. Les couleurs sont vives et lumineuses, et avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à XNUMX Hz, la tablette offre un défilement fluide et une saisie tactile réactive. De plus, la tablette prend en charge HDRXNUMX+, améliorant encore davantage l’expérience visuelle.

En termes de matériel, le S9 Ultra est incroyablement fin, mesurant seulement 0.21 pouce d'épaisseur et pesant 1.6 livre. Malgré sa grande taille, Samsung a réussi à rendre la tablette solide et bien conçue. Il dispose même d'une certification IP68 de résistance à l'eau et à la poussière, ajoutant durabilité et tranquillité d'esprit à ceux qui souhaitent profiter de leur tablette n'importe où, y compris près de l'eau.

Le S9 Ultra excelle également dans les performances audio. Samsung a intégré d'excellents haut-parleurs dans la tablette, offrant une qualité sonore immersive. Que vous regardiez des films ou écoutiez de la musique, l'expérience audio du S9 Ultra est de premier ordre.

Bien que la tablette offre des fonctionnalités impressionnantes, elle présente quelques inconvénients. Les applications Android ne sont toujours pas optimisées pour les écrans plus grands, et la taille massive de la tablette peut la rendre difficile à tenir pendant de longues périodes. De plus, le S9 Ultra est proposé à un prix élevé, ce qui en fait un investissement pour ceux qui privilégient un grand écran et un matériel puissant.

En conclusion, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est une tablette remarquable qui offre un écran époustouflant, un matériel puissant et un son immersif. Il ne conviendra peut-être pas à tout le monde en raison de sa taille et de son prix, mais pour ceux qui apprécient un écran plus grand et une expérience multimédia de haute qualité, le S9 Ultra mérite d'être considéré.

Définitions:

– AMOLED : Diode électroluminescente organique à matrice active. Une technologie d'affichage qui offre des couleurs éclatantes et des taux de contraste élevés.

– IP68 : Une certification qui indique la résistance d'un appareil à l'eau et à la poussière.

– HDR10+ : Un format à plage dynamique élevée (HDR) qui améliore la qualité visuelle en augmentant le contraste et la précision des couleurs.

Source : Revue du Samsung Galaxy Tab S9 Ultra par Engadget et CNET