Samsung Galaxy S24 Ultra : fuite des spécifications clés du prochain produit phare

Un informateur a partagé les spécifications clés du très attendu Samsung Galaxy S24 Ultra, suggérant que le smartphone phare sera un appareil axé sur la productivité. Selon la fuite, le Galaxy S24 Ultra devrait être équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 3 et d'une configuration de caméra arrière quadruple dirigée par une caméra principale de 200 mégapixels. Selon certaines rumeurs, il serait également doté d'un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz et de cadres en titane.

Les prétendues spécifications ont été partagées par le pronostiqueur Yogesh Brar (@heyitsyogesh) sur X (anciennement Twitter). La fuite suggère que le Galaxy S24 Ultra fonctionnera sous Android 14 basé sur One UI 6 et arborera un écran QHD+ Dynamic AMOLED LTPO de 6.8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'appareil sera probablement alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui n'a pas encore été annoncé, qui est une mise à niveau du SoC Snapdragon 8 Gen 2 trouvé dans la série actuelle Galaxy S23.

En termes de capacités de caméra, le Galaxy S24 Ultra aurait une configuration de caméra arrière quadruple. L'appareil photo principal aurait un impressionnant capteur de 200 mégapixels, accompagné d'un téléobjectif de 50 mégapixels, d'un capteur de 12 mégapixels et d'un capteur de 10 mégapixels. Pour les selfies et les chats vidéo, une caméra frontale de 12 mégapixels est attendue.

Poursuivant la tendance de son prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra sera probablement doté d’une batterie de 5,000 45 mAh avec prise en charge de charge rapide de XNUMX W. De plus, selon les rumeurs, Samsung utiliserait des cadres en titane pour une durabilité accrue, ce qui s'écarte du châssis en aluminium des modèles Galaxy S précédents.

Bien que la date de sortie exacte de la série Galaxy S24 ne soit pas encore connue, son lancement est prévu en janvier ou février de l'année prochaine. Le Galaxy S24 Ultra serait disponible en deux configurations : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

À l’approche de la date de lancement, plus de détails sur le Galaxy S24 Ultra devraient apparaître en ligne. Les passionnés de Samsung peuvent s’attendre à de plus amples informations sur le combiné dans les mois à venir.

Sources : Yogesh Brar (@heyitsyogesh) sur X (anciennement Twitter), événement Galaxy Unpacked en février de cette année.