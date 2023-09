Samsung Galaxy S23 FE : à quoi s’attendre de la prochaine édition Fan

Le Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) devrait faire ses débuts fin septembre, et les images divulguées nous ont déjà donné un aperçu de son design et de ses fonctionnalités. Le prochain appareil devrait présenter une ressemblance frappante avec le Galaxy S23, doté d’un écran de 6.3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera alimenté par un SoC Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200, ainsi que par 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go.

Les images divulguées, qui ont fait surface sur le site Web de certification TENAA, révèlent que le Galaxy S23 FE partage une configuration de caméra arrière similaire avec le Galaxy S23, bien qu'avec un léger ajustement dans le placement du flash. Les dimensions du téléphone seraient de 158.0 mm x 76.5 mm x 8.2 mm et il pèse environ 210 grammes.

Selon les rumeurs, l’écran du Galaxy S23 FE mesurerait 6.3 pouces avec une résolution de 2340 1080 × 120 XNUMX pixels, garantissant une expérience visuelle nette et claire. Il devrait également offrir un taux de rafraîchissement de XNUMX Hz, offrant aux utilisateurs des interactions et un défilement plus fluides.

En termes de performances, le Galaxy S23 FE sera probablement équipé soit d'un chipset Snapdragon 8 Gen 1, soit d'un SoC Exynos 2200, selon la région. Outre 8 Go de RAM, cet appareil devrait offrir un multitâche rapide et efficace et prendre en charge les applications gourmandes en ressources.

Les options de stockage incluront probablement des variantes de 128 Go et 256 Go, bien que le stockage extensible n'ait pas été indiqué. Pour les utilisateurs qui donnent la priorité à la capture de photos et de vidéos, la plus grande capacité de stockage peut être le choix préféré.

Bien que les spécifications détaillées de l’appareil photo ne soient pas fournies dans les images divulguées, des rumeurs suggèrent que le Galaxy S23 FE sera doté d’un système de caméra robuste. Cette configuration peut inclure un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels. Les amateurs de selfie peuvent s’attendre à une caméra frontale de 10 mégapixels, soigneusement située dans une découpe perforée alignée au centre.

Pour prendre en charge une utilisation prolongée, le Galaxy S23 FE devrait être livré avec une batterie de 4370 25 mAh et une prise en charge de charge rapide filaire de XNUMX W.

Sur le plan logiciel, l’appareil fonctionnera probablement sur One UI 13 basé sur Android 5.1, donnant accès aux dernières fonctionnalités et améliorations logicielles.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy S23 FE promet d’être un ajout intéressant à la série Fan Edition avec son écran impressionnant, ses performances puissantes et ses capacités avancées de caméra.

Sources:

– Le guide de Tom

– Site Web de certification TENAA