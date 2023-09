Samsung Galaxy S23 FE 5G : fuite du prix, des spécifications et de la date de sortie

Samsung s'apprête à lancer le Galaxy S23 FE 5G comme alternative économique à sa série phare Galaxy S23. Bien que la date officielle de lancement n'ait pas encore été confirmée, le téléphone a été repéré sur des sites de certification, ce qui laisse penser que la sortie est imminente. La dernière fuite révèle les options de prix et de stockage du Galaxy S23 FE 5G.

Selon le pronostiqueur Abhishek Yadav, le Galaxy S23 FE 5G sera au prix de Rs. 54,999. 128 59,999 pour la variante de stockage de 256 Go et Rs. 23. 5 23 pour le modèle de stockage de 74,999 Go en Inde. Cela positionne le Galaxy SXNUMX FE XNUMXG comme une option plus abordable par rapport au Galaxy SXNUMX classique, qui commence à Rs. XNUMX. XNUMX XNUMX.

Selon les rumeurs, le Galaxy S23 FE 5G serait doté d’un écran Dynamic AMOLED de 6.4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il devrait fonctionner sur Android 13 et recevoir quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité. L'appareil peut être alimenté par un SoC Exynos 2200, bien que la variante américaine soit livrée avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1.

En termes de capacités de caméra, le Galaxy S23 FE 5G est censé arborer une configuration de triple caméra arrière avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo secondaire de 8 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Pour les selfies, il peut comporter une caméra frontale de 10 mégapixels. La capacité de la batterie serait de 4,500 25 mAh et l'appareil devrait prendre en charge la charge filaire à XNUMX W et la charge sans fil.

Le Galaxy S23 FE 5G vise à offrir aux utilisateurs une option plus abordable tout en offrant les fonctionnalités et spécifications clés de la série phare Galaxy S23. Avec son prix compétitif et ses spécifications impressionnantes, il est susceptible d’attirer les consommateurs à la recherche d’un smartphone de haute qualité à moindre coût.

