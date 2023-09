Le Samsung Galaxy A54 rejoint le programme bêta One UI 6

Samsung a récemment inclus le Galaxy A54 dans son programme One UI 14 Beta basé sur Android 6. Cette initiative permet aux utilisateurs de tester la dernière mise à jour logicielle et de fournir de précieux commentaires avant sa sortie officielle.

Pour s'inscrire au programme One UI 6 Beta, les propriétaires de Galaxy A54 peuvent accéder à l'application Samsung Members sur leurs appareils. Une fois leur candidature acceptée, ils pourront télécharger et installer la mise à jour bêta de One UI 6.0 en accédant aux paramètres du téléphone et en accédant au menu de mise à jour du logiciel.

Il est important de noter qu'en tant que version bêta, le logiciel peut contenir des bugs qui pourraient affecter l'expérience utilisateur. Par conséquent, il est recommandé d’éviter d’installer le logiciel bêta sur les appareils principaux, car il pourrait ne pas être aussi stable que la version officielle.

Actuellement, la mise à jour bêta One UI 6.0 pour le Galaxy A54 n'est disponible qu'en Corée du Sud. Cependant, il devrait être déployé sur d'autres marchés dans un avenir proche, permettant à davantage d'utilisateurs de découvrir les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées par la dernière mise à jour logicielle.

Le programme One UI 6 Beta souligne l'engagement de Samsung à offrir à ses clients la meilleure expérience logicielle possible. En impliquant les utilisateurs dans le processus de test, Samsung peut identifier et résoudre tout problème ou incohérence avant la version finale du logiciel.

Dans l’ensemble, l’inclusion du Galaxy A54 dans le programme One UI 6 Beta est une nouvelle passionnante pour les utilisateurs de Samsung, car elle leur offre la possibilité d’essayer de nouvelles fonctionnalités et de contribuer au développement d’une version plus raffinée et perfectionnée du logiciel.

