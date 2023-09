Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy A25 5G serait bientôt lancé : à quoi s'attendre

Le successeur du Samsung Galaxy A24 pourrait bientôt arriver, selon les rumeurs. Le prochain appareil, selon la rumeur, s'appellerait le Samsung Galaxy A25 5G, a maintenant été répertorié sur le site Web d'analyse comparative Geekbench, nous donnant un aperçu de ses spécifications.

Sur la base de la liste, le Samsung Galaxy A25 5G devrait comporter un SoC Exynos 1280 octa-core associé à jusqu'à 8 Go de RAM. Selon certaines rumeurs, le téléphone serait également doté d'une triple configuration de caméra arrière et d'une encoche en forme de goutte d'eau sur l'écran.

La liste Geekbench révèle que le prétendu Galaxy A25 5G porte le numéro de modèle SM-A256B et pourrait être livré avec jusqu'à 8 Go de RAM. Il devrait fonctionner sur One UI 14 prêt à l’emploi basé sur Android 6.0. La liste suggère également que l'appareil aura un total de six cœurs cadencés à 2.00 GHz et deux cœurs à 2.40 GHz, ce qui ferait partie du SoC Exynos 1280.

Sur le site d'analyse comparative Geekbench, le Samsung Galaxy A25 5G aurait obtenu 973 points au test monocœur et 2,106 XNUMX au test multicœur. Malheureusement, la liste ne fournit aucun détail supplémentaire sur l'appareil.

En termes de design, les rendus divulgués du Samsung Galaxy A25 5G suggèrent une variante de couleur noire. Le smartphone semble ressembler au Galaxy S23 5G, avec une configuration de triple caméra arrière verticale logée dans trois fentes circulaires distinctes situées dans le coin supérieur gauche du panneau arrière. L’avant de l’appareil devrait présenter une encoche en forme de goutte d’eau.

Les rendus divulgués indiquent également que le Samsung Galaxy A25 5G aura son bouton d'alimentation et sa bascule de volume sur le côté droit, tandis que le côté gauche contiendra probablement l'emplacement pour la carte SIM. En bas, le téléphone est doté d’un port USB Type-C et d’une prise casque 3.5 mm. De plus, le combiné pourrait potentiellement offrir un capteur d’empreintes digitales latéral.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy A25 5G semble être un ajout intéressant à la gamme de smartphones Samsung. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle de Samsung concernant la date de lancement ou les spécifications complètes de l'appareil. Cependant, d'après les informations divulguées, le Samsung Galaxy A25 5G semble être un smartphone de milieu de gamme prometteur doté de fonctionnalités impressionnantes.

Sources : Geekbench, MySmartPrice