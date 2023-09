Sam Smith a un look décalé dans une vidéo TikTok

Le chanteur britannique Sam Smith a attiré l'attention des fans avec un choix de mode excentrique dans sa dernière vidéo TikTok. L'artiste a enfilé une paire de bottes inspirées des Teletubbies et un short en jean moulant alors qu'ils montraient leur style unique tout en synchronisant leurs lèvres avec la chanson thème de l'émission populaire pour enfants.

La combinaison frappante de chaussures ludiques et de shorts jeunes a suscité des réactions mitigées de la part des fans et des adeptes. Certains ont félicité Smith pour sa déclaration de mode audacieuse, applaudissant sa confiance et son individualité. D'autres ont trouvé la tenue bizarre et non conventionnelle, remettant en question le sens de la mode de Smith.

Sam Smith, connu pour ses nombreux singles à succès et sa voix émouvante, a toujours été connu pour repousser les limites et embrasser son vrai moi. Cela s’étend à leurs choix vestimentaires, qui reflètent souvent leur personnalité excentrique et non conformiste. La capacité de Smith à afficher avec confiance son authenticité lui a valu une base de fans fidèles.

TikTok, une plateforme de médias sociaux qui permet aux utilisateurs de créer et de partager de courtes vidéos, est devenue un moyen populaire permettant aux artistes de se connecter avec leurs fans et de mettre en valeur leur créativité. Il offre un espace interactif et divertissant permettant à des artistes comme Smith de s'exprimer et d'interagir avec leur public.

Bien que certains puissent considérer le récent choix de tenue de Sam Smith comme inhabituel, il est représentatif de leur style unique et de leur expression personnelle. La volonté de l'artiste d'embrasser son individualité incite les autres à être fidèles à eux-mêmes et à ignorer les normes sociétales.

Sources:

-Article source : Courrier en ligne

-Teletubbies : une émission de télévision britannique pour enfants qui présente des personnages hauts en couleur avec des écrans de télévision sur le ventre. Le spectacle est connu pour sa conception distinctive et sa narration répétitive, mais captivante.

-TikTok : une plate-forme de médias sociaux où les utilisateurs peuvent créer et partager de courtes vidéos accompagnées de musique ou de clips audio. Il a gagné en popularité pour ses défis et tendances viraux.