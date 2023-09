Jagex supprime les fonctionnalités Pay-to-Win du Hero Pass de RuneScape

Le développeur de RuneScape, Jagex, a répondu aux réactions négatives de la communauté du jeu et a supprimé les composants controversés de paiement pour gagner de son Hero Pass récemment lancé. Le Hero Pass, commercialisé comme un « système de récompense permanent », a reçu des retours extrêmement négatifs de la part des joueurs, notamment en ce qui concerne la possibilité d'acheter des emblèmes et des niveaux du monde souterrain dans le passe. De plus, les modifications apportées aux améliorations de contenu et au système de défis quotidiens ont également provoqué le mécontentement de la base de joueurs.

Jagex a initialement publié une mise à jour en réponse aux commentaires des joueurs, mais a rapidement reconnu son erreur dans une autre mise à jour, déclarant : « Nous avons fait une erreur. » Le développeur reconnaît que le lancement du Hero Pass a aliéné et frustré de nombreux joueurs et s'excuse pour leur erreur de jugement. Jagex reconnaît désormais la nécessité d'écouter la communauté, de réfléchir à ses actions et d'apporter les changements nécessaires.

Pour répondre à ces préoccupations, Jagex a rapidement apporté plusieurs modifications urgentes au jeu. La possibilité d'acheter des niveaux du Hero Pass et des emblèmes du monde souterrain a été immédiatement supprimée, tandis que les améliorations de contenu seront entièrement éliminées du Hero Pass la semaine prochaine. De plus, les buffs XP ne seront plus inclus dans le parcours de récompenses Premier et ne pourront être obtenus que via le jeu pour tous les joueurs. Le système de défis quotidiens sera rétabli dans les semaines à venir et les récompenses du Hero Pass seront rééquilibrées pour les rendre plus accessibles.

Jagex vise à rétablir la confiance avec la communauté grâce à ces changements, reconnaissant que la semaine dernière a causé des dommages importants à la relation joueur-développeur. Les joueurs insatisfaits de leur achat Premier Pass peuvent demander un remboursement en contactant le service client.

Bien que cette mise à jour ait été globalement bien accueillie par la communauté, Jagex reconnaît que les changements à long terme peuvent prendre du temps. Ils prévoient de travailler en étroite collaboration avec la communauté pour repenser et réitérer la conception du Hero Pass, en veillant à ce que les modifications apportées correspondent aux attentes et aux désirs des joueurs.

