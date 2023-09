Rumeurs sur Nintendo Switch 2 : la démo de Breath of the Wild présente des graphismes et des temps de chargement améliorés

Des rumeurs concernant la prochaine console de Nintendo, provisoirement appelée « Switch 2 », ont circulé récemment. Selon les rapports d'Eurogamer et de VGC, certains développeurs ont eu l'occasion de faire une démonstration de la console lors de la Gamescom 2023. La démo présentait une version améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, bien que les détails des améliorations n'aient pas été fournis à l'époque.

De nouvelles rumeurs ont émergé d’un récent podcast de Nate the Hate. L'hôte a affirmé que la démo technique de la Gamescom présentait Breath of the Wild fonctionnant en 4K 60 ips, l'amélioration notable étant l'éradication des temps de chargement. Il est important de préciser que ces rumeurs n'impliquent pas que le titre de lancement de la Switch sera réédité avec le prochain matériel. Il a plutôt été utilisé pour démontrer les avancées techniques du successeur.

Certains prétendent également que la démo technologique utilisait DLSS 3.5, la technologie de mise à l'échelle de l'IA en temps réel de Nvidia. Cependant, il n'est pas certain que la démo utilise l'ensemble des fonctionnalités de la version 3.5, telles que la génération de trames. L'inclusion du DLSS est un sujet de spéculation pour le successeur de la Switch depuis plusieurs années, et la mention de la version 3.5 est certainement intrigante.

Au cours de la conversation en podcast, l'animateur a mentionné que mars 2024 était une date possible, même s'il n'était pas clair si cela faisait référence à une date de révélation ou de sortie. Des rumeurs précédentes plus tôt cette année suggéraient une sortie fin 2024 pour le Switch 2.

Il est important de noter que ces rumeurs ne sont pas officiellement confirmées par Nintendo pour le moment. Les informations sont basées sur des sources et des ouï-dire. De plus, si ces spécifications sont exactes, il est essentiel de considérer que la démo technique affichée à la Gamescom ne reflète pas nécessairement les fonctionnalités de la console finale.

Alors que ces rumeurs continuent de circuler, il est passionnant de réfléchir aux possibilités d'une version améliorée de Breath of the Wild sur la « Switch 2 ». Cependant, en attendant que des annonces officielles soient faites par Nintendo, ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes.

