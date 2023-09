RR Donnelley & Sons Company étend ses capacités d'impression numérique avec une nouvelle presse numérique à passage unique

RR Donnelley & Sons Company (RRD), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de marketing, d'emballage, d'impression et de chaîne d'approvisionnement, a annoncé l'installation de l'imprimante à jet d'encre numérique EFI Nozomi C18000 Plus en un seul passage. Ce nouvel ajout devrait être opérationnel dans l'usine d'emballage de RRD près de Milwaukee, dans le Wisconsin, à l'automne 2023. L'installation de la presse Nozomi C18000 Plus permettra à RRD de réduire les délais de mise sur le marché de 25 %, d'optimiser les options de couleur et de conception, et donner la priorité à la durabilité sur les tirages grand format de divers substrats.

La presse Nozomi C18000 Plus offre une production de gros volumes à des vitesses trois à cinq fois plus rapides que les imprimantes super grand format traditionnelles. Il accélère également la configuration des nouveaux travaux, imprime jusqu'à six couleurs et fonctionne en continu sans interruption. Cette nouvelle presse s'aligne sur l'engagement de RRD à fournir des résultats de haute qualité aux marques recherchant une signalétique et des présentoirs de vente au détail fabriqués à partir de différents matériaux.

Dans son (Un)Packaging Reality Report 2023, RRD a constaté que la durabilité reste un facteur clé dans les décisions en matière d'emballage et d'étiquetage pour 90 % des décideurs. Par conséquent, RRD vise à soutenir les efforts de développement durable de ses clients grâce à l'installation de la presse Nozomi C18000 Plus. La presse utilise des encres LED UV durables, garantit une impression plus fiable avec moins de déchets et réduit la consommation d'énergie de quatre fois par rapport aux autres presses numériques.

Lisa Pruett, présidente des solutions d'emballage et d'étiquettes chez RRD, a exprimé l'engagement de l'entreprise à investir dans une nouvelle technologie qui offre de la valeur et dépasse les attentes des clients. En tirant parti d'une technologie d'impression avancée, la presse Nozomi C18000 Plus offre des encres qui ne se fissurent pas lorsqu'elles sont pliées ou pliées, une large gamme d'options de supports et des processus rapides, précis et reproductibles. Les encres UV LED offrent aux clients de RRD une vaste palette de couleurs vibrantes, élargissant ainsi les possibilités de conception.

Avec la presse Nozomi C18000 Plus, RRD peut transmettre le message complet d'une marque aux clients grâce à une image de marque et une signalisation visible sur les emballages ou sur les présentoirs en magasin. Au-delà de l'impression, l'offre de RRD comprend des fonctionnalités telles que les revêtements pré- et post-impression et la finition par découpe en ligne, permettant une solution personnalisée et complète pour les besoins de conception et d'impression des clients.

Pour en savoir plus sur les capacités étendues d'impression grand format de RRD, visitez leur stand au PACK EXPO Las Vegas ou contactez Todd Arnett, directeur principal de la signalisation et de l'affichage des ventes, solutions de vente au détail chez RRD.

Source : *Business Wire*