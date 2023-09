LKCMedicine va introduire davantage de cours sur l'IA et la santé numérique

L'Université technologique de Nanyang à Singapour a annoncé qu'elle ajouterait davantage de contenus de cours liés à l'IA et à la santé numérique au programme de la Lee Kong Chian School of Medicine. À partir de l’année prochaine, la santé numérique sera intégrée sous forme de cours verticaux tout au long du programme de cinq ans de licence en médecine et de licence en chirurgie. Certains des cours qui seront inclus concernent la science des données médicales, l'analyse des données et l'IA.

Le programme mis à jour vise à fournir aux étudiants une base solide sur les conséquences éthiques et juridiques de l’IA et de l’informatique de santé. Les étudiants seront également exposés à l’IA et aux technologies médicales telles que la télésanté, les applications et appareils portables de santé, ainsi que la médecine moléculaire personnalisée. L’objectif est de doter les étudiants des connaissances et des compétences nécessaires pour devenir des utilisateurs avisés et confiants de la technologie dans leur future carrière médicale.

En plus du nouveau contenu des cours, la faculté de médecine déploiera également davantage d’outils d’apprentissage technologiques. La réalité virtuelle (RV) sera utilisée pour enseigner le système cardiorespiratoire, et des simulateurs électroniques seront utilisés pour la formation sur la prescription de médicaments et les dossiers médicaux électroniques (DME). Ces outils amélioreront encore davantage la compréhension et l'application pratique de la technologie médicale par les étudiants.

Pour compléter les aspects technologiques du programme, un champ élargi d'humanités médicales sera également intégré au programme. Cela vise à doter les étudiants des compétences fondamentales nécessaires pour s'engager de manière critique dans la technologie, gérer l'incertitude clinique et s'adapter aux changements dans la pratique des soins de santé.

Philips APAC nomme un nouveau directeur général

Royal Philips a nommé Peter Quinlan au poste de nouveau directeur général de Philips Asie-Pacifique. Quinlan, un responsable de longue date de la société, dirigeait auparavant les activités d'IRM, de tomodensitométrie et d'imagerie diagnostique à rayons X de Philips dans la région APAC, au Japon, en Inde, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

La vaste expérience et expertise de Quinlan dans le domaine des technologies de la santé ont fait de lui le candidat idéal pour ce poste. Philips est confiant dans sa capacité à mener l'organisation APAC vers de nouveaux succès. La passion de Quinlan pour la prestation de soins de santé de première classe correspond à l'objectif de Philips d'améliorer la santé et le bien-être des personnes.

Royal Philips considère cette nomination comme un moment critique dans la transformation numérique des soins de santé en APAC. Grâce à ses solutions de flux de travail intégrées, ses systèmes et appareils connectés intelligents et ses diagnostics intégrés, Philips vise à augmenter la productivité, à améliorer les résultats et à améliorer l'expérience globale des patients et du personnel. Quinlan a hâte de renforcer ses relations solides avec les clients et les parties prenantes de la région.

Le groupe d'hôpitaux Yashoda s'associe à Fujifilm pour une formation améliorée en endoscopie

Le groupe d'hôpitaux Yashoda s'est associé à Fujifilm India pour créer un centre de formation et de recherche pour l'endoscopie gastro-intestinale de base et avancée. Cette installation offrira aux gastro-entérologues la possibilité de se tenir au courant des dernières technologies en matière d'échographie endoscopique, de CPRE, d'endoscopie du troisième espace et d'endoscopie diagnostique.

Le partenariat vise à renforcer les compétences et les connaissances des médecins dans le domaine de l'endoscopie. Le centre de formation proposera divers programmes et cours pour garantir que les médecins soient bien équipés pour répondre aux demandes de leurs patients. De plus, l'établissement proposera également des programmes de formation et d'observation aux médecins de toute la région Asie-Pacifique.

Apollo Telehealth lance des services d'urgence et de soins intensifs au NTPC

Apollo Telehealth a introduit des services d'urgence et de soins intensifs via la télémédecine dans neuf centrales électriques de la National Thermal Power Corporation (NTPC). L’objectif est de rapprocher les soins médicaux du personnel du NTPC, en améliorant la sécurité et l’accès aux soins de santé.

Les services TeleEmergency et TeleICU sont non seulement accessibles aux employés mais également étendus à leurs familles. Cette initiative garantit que des soins médicaux de qualité et une assistance immédiate sont accessibles à ceux qui travaillent dans les centrales électriques. Les services de télémédecine d'Apollo Telehealth contribueront à améliorer les résultats en matière de santé et à fournir des interventions médicales rapides en cas de besoin.

