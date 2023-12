KAIST s'associe à Rocket Lab pour une mission de lancement de satellite

KAIST, l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies, a annoncé une collaboration avec Rocket Lab USA pour le lancement de son satellite d'observation de la Terre NeonSat-1. Le partenariat verra le satellite de KAIST servir de charge utile principale pour une mission de covoiturage Electron avec le satellite Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) de la NASA. Le lancement est prévu pour le premier semestre 2024 depuis le Launch Complex 1 de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande.

Le satellite NeonSat-1 est un satellite optique à haute résolution qui sera déployé comme démonstration technologique pour le programme de constellation de microsatellites NEONSAT de KAIST. Ce programme vise à établir une future constellation d’observation de la Terre à des fins avancées de surveillance et d’imagerie. Le lancement réussi de NeonSat-1 jouera un rôle crucial dans la validation des capacités du programme.

Le PDG de Rocket Lab, Peter Beck, s'est dit enthousiasmé par cette collaboration et par l'augmentation des activités de lancement en 2024. Il a souligné la flexibilité et l'efficacité des missions de covoiturage Electron de Rocket Lab, qui offrent des opportunités de lancement dans des délais très courts.

Jae-Hung Han, directeur général du Centre de recherche sur les technologies satellitaires (SaTReC) du KAIST, a souligné l'importance du partenariat avec Rocket Lab, affirmant que l'institution attendait un lancement réussi de NeonSat-1, qui marque le début de leur microsatellite. programme de constellation.

En plus des services de lancement fournis par Rocket Lab, KAIST utilisera également le système de séparation des satellites MLB de Rocket Lab, démontrant ainsi la stratégie de systèmes spatiaux verticalement intégrés de Rocket Lab.

Rocket Lab, leader mondial des services de lancement et des systèmes spatiaux, propose le lanceur Electron, connu pour ses lancements fréquents, et a mis en orbite plus de 171 satellites pour des partenaires commerciaux et gouvernementaux. La société développe également le Neutron, un lanceur réutilisable avancé conçu pour le déploiement de constellations et les missions interplanétaires.

La collaboration entre KAIST et Rocket Lab représente un développement significatif dans les capacités d’exploration spatiale et d’observation de la Terre, permettant l’avancement de la technologie et de la recherche scientifique.

