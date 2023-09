Roblox permet aux utilisateurs de créer et de vendre des produits 3D sur la plateforme

Roblox, la plate-forme de jeux pour enfants populaire, étend ses sources de revenus en donnant aux utilisateurs la possibilité de créer et de vendre une plus grande variété de biens numériques. Les abonnés aux forfaits premium de niveau supérieur de la plateforme auront désormais la possibilité de vendre des produits 3D, en plus des actifs 2D précédemment autorisés comme les vêtements virtuels. Cette décision vise à accroître l’engagement et à attirer davantage d’utilisateurs sur la plateforme.

Auparavant, les utilisateurs devaient postuler et obtenir l'approbation pour faire partie du programme de contenu généré par l'utilisateur (UGC) de Roblox afin de vendre des actifs 3D. Avec cette nouvelle mise à jour, la place de marché est ouverte à tous les utilisateurs, leur offrant la possibilité de créer et de vendre une plus grande gamme de produits. Manuel Bronstein, directeur des produits de Roblox, estime qu'une création accrue entraînera un engagement accru et une croissance des utilisateurs.

La croissance des revenus de Roblox a considérablement ralenti au cours des derniers trimestres, ce qui a incité la plateforme à explorer de nouvelles voies de monétisation. La société est devenue publique en 2021 avec une capitalisation boursière de 38 milliards de dollars, mais a depuis connu une baisse du cours de ses actions et de sa capitalisation boursière. L'introduction de la possibilité de créer et de vendre des produits 3D fait partie de la stratégie de Roblox visant à attirer davantage d'abonnés payants et à générer des revenus récurrents.

En plus de l'expansion du marché, Roblox introduit également de nouveaux outils de codage pour les développeurs. Ces outils permettront aux développeurs de créer des services par abonnement au sein de leurs jeux et expériences, leur donnant ainsi la possibilité de générer des revenus récurrents auprès de leurs fans les plus dévoués. Bronstein a mentionné que les développeurs peuvent attirer les abonnés avec des avantages tels que des objets virtuels exclusifs.

De plus, Roblox lance un assistant numérique qui aidera les utilisateurs à créer du contenu plus facilement au sein de la plate-forme. Cet assistant utilisera une approche conversationnelle pour guider les utilisateurs tout au long du processus de création, le rendant ainsi plus intuitif et accessible à un plus large éventail d'utilisateurs.

Dans l’ensemble, ces mises à jour de Roblox visent à stimuler la croissance des revenus et à accroître l’engagement des utilisateurs sur la plateforme. En élargissant les types de biens que les utilisateurs peuvent créer et vendre, ainsi qu'en introduisant de nouveaux outils de monétisation pour les développeurs, Roblox espère raviver l'enthousiasme des investisseurs et favoriser le succès futur.

Sources:

– CNBC (https://www.cnbc.com/2022/09/09/roblox-gives-users-with-its-premium-plans-ability-to-sell-3d-goods.html)

–Getty Images