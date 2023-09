Roblox annonce son intention de lancer sur les consoles PlayStation

Roblox, la plate-forme de jeu pour enfants extrêmement populaire, a annoncé son intention d'étendre sa disponibilité en la lançant sur les consoles PlayStation de Sony. Cette décision intervient alors que Roblox cherche à consolider sa position en tant que l'une des plateformes de jeux les plus populaires au monde. Actuellement, Roblox compte plus de 60 millions de joueurs quotidiens, mais il a fait l'objet de critiques en raison d'inquiétudes concernant une modération inadéquate du contenu.

Auparavant, Roblox n'était jouable que sur les ordinateurs, les appareils mobiles et la console Xbox One de Microsoft. Cependant, la prochaine version rendra Roblox accessible sur PlayStation 4 et PS5 à partir d'octobre 2023. Cette extension aux consoles PlayStation ouvre de nouvelles opportunités pour Roblox d'atteindre un public plus large et d'augmenter encore sa base de joueurs déjà importante.

L'un des facteurs à l'origine de la popularité de Roblox est l'accent mis sur la création. Contrairement aux jeux traditionnels, Roblox permet aux joueurs non seulement de jouer à des jeux, mais également de créer les leurs au sein de la plateforme. Cette fonctionnalité unique a fait de Roblox un favori parmi les jeunes intéressés par la conception de jeux, leur fournissant les outils nécessaires pour être créatifs et même potentiellement gagner de la monnaie dans le jeu appelée Robux.

Cependant, la popularité de Roblox a également attiré l'attention. Des inquiétudes concernant la modération du contenu de la plateforme ont été soulevées, notamment concernant l'exposition potentielle des enfants à des contenus inappropriés. Les rapports indiquent que le nombre d’enfants demandant de l’aide et exprimant leurs inquiétudes concernant Roblox a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie. Des organisations telles que la NSPCC et Childline ont souligné la nécessité d'une meilleure modération et de meilleures garanties pour protéger les jeunes joueurs.

En plus du lancement de la PlayStation, Roblox a également annoncé d'autres développements passionnants. Cela inclut un nouveau système de création de personnages et un outil de communication appelé Roblox Connect. Fait intéressant, Roblox Connect utilise la technologie de capture de mouvement pour permettre aux joueurs de représenter leurs expressions du monde réel et leur langage corporel dans le jeu. En utilisant leur propre caméra, les joueurs peuvent transférer leurs expressions faciales sur leurs personnages du jeu, créant ainsi une expérience de jeu plus immersive et personnalisée.

Le lancement de la PlayStation et d'autres nouvelles fonctionnalités ont été annoncés lors de la conférence annuelle des développeurs de Roblox. Une version bêta ouverte de Roblox a été publiée sur Meta Quest plus tôt cette année et a reçu des retours positifs, avec plus d'un million de téléchargements au cours des cinq premiers jours. Le lancement complet sur Meta Quest est prévu pour la fin du mois.

En résumé, le lancement prochain de Roblox sur les consoles PlayStation constitue une étape importante dans l'expansion de la plateforme et sa domination continue dans l'industrie du jeu vidéo. Bien que Roblox ait fait l'objet de critiques concernant la modération du contenu, l'accent unique mis sur le contenu généré par les utilisateurs et la créativité en a fait un favori parmi les jeunes joueurs. Le lancement de PlayStation et de nouvelles fonctionnalités telles que Roblox Connect démontrent l'engagement de la plateforme en faveur de l'innovation et de l'offre d'une expérience de jeu plus immersive.

