Ridley lance le nouveau Falcn RS : un vélo de performance polyvalent

Ridley a récemment dévoilé son dernier ajout à sa gamme de vélos, le Falcn RS. Ce nouveau vélo est conçu pour être une machine de performance polyvalente, capable de gérer tout type de course sur route. Ridley visait à créer un vélo combinant un ensemble léger et des avantages aérodynamiques.

Le Falcn RS a été conçu en mettant l'accent sur le rapport « aéro/poids », garantissant que le vélo est aussi aérodynamique que possible sans ajouter de poids excessif. Ceci a été réalisé grâce à un examen attentif de la conception du vélo, en évitant les matériaux inutiles et les formes de tubes sauvages. Ridley affirme que le Falcn RS offre des performances aérodynamiques similaires à celles du vélo aérodynamique Noah mais avec un poids comparable à celui de la machine d'escalade Helium.

Pesant un peu plus de 100 grammes de plus que l'Helium, le Falcn RS affiche un poids total d'environ 7.4 kg. Le cadre pèse environ 825 grammes, tandis que la fourche pèse 380 grammes. De plus, le Falcn RS a été conçu pour accueillir des pneus de 28 mm, avec la possibilité de monter des pneus jusqu'à 34 mm, ce qui le rend adapté aussi bien aux pavés rugueux qu'au tarmac lisse.

Ridley a effectué des tests approfondis dans sa propre soufflerie pour optimiser l'aérodynamisme du Falcn RS. L'extrémité avant du vélo, y compris le tube de direction plus profond et le té de fourche, a fait l'objet d'une attention particulière pour minimiser la traînée. En introduisant des turbulences dans le flux d'air passant sur le vélo, Ridley affirme avoir obtenu une réduction de 10 % de la traînée par rapport à la conception originale de la fourche Falcn.

Le Falcn RS présente un nouvel ensemble de numéros de géométrie qui ont été testés par les coureurs du Lotto-Dstny WorldTour. Ridley affirme que ces chiffres établissent un équilibre entre vitesse, réactivité et stabilité. Le vélo est équipé d'une potence et d'un guidon Forza monobloc intégrés en fibre de carbone, offrant aux cyclistes une portée de 75 mm et une chute de 130 mm, ainsi qu'un évasement de cinq degrés.

Le Falcn RS peut être configuré avec une transmission 1x ou 2x et offre une gamme d'options de personnalisation, y compris des choix de peinture et de composants personnalisés. Actuellement, le vélo complet est disponible en trois modèles, avec les groupes SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 et Shimano 105 Di2.

