Baffle Inc. se concentre sur la sécurité des données pour combler les lacunes du marché

Baffle Inc. est une entreprise qui vise à combler les lacunes du marché de la protection des données en se concentrant sur l'élément central de la sécurité : les données elles-mêmes. Alors que les approches de sécurité traditionnelles offrent différents angles de protection des données, Baffle adopte une approche différente en sécurisant les données au niveau des enregistrements. Cela signifie que même en cas de violation, les données restent protégées par cryptage ou tokenisation.

Historiquement, les stratégies de protection des données se sont concentrées sur la sécurisation des données au repos, en particulier lorsque les centres de données étaient vulnérables. Cependant, avec l’émergence de centres de données cloud sécurisés, le paysage des menaces a changé. Baffle a reconnu ce changement et a identifié une lacune dans la limite de protection. Aucun fournisseur de bases de données n'a proposé de solution pour sécuriser les données en cours d'utilisation ou en mémoire.

L'approche de Baffle surmonte également les défis associés aux méthodes de chiffrement traditionnelles, qui peuvent être lourdes et entraîner des frictions opérationnelles. L'entreprise s'intègre parfaitement aux services de migration de données tels qu'AWS Database Migration Service pour garantir que les données sont chiffrées lors de leur transit vers le cloud. Ce processus de chiffrement de bout en bout garantit la protection des données depuis leur sortie de la source jusqu'à leur arrivée dans le cloud.

De plus, Baffle facilite l'analyse sécurisée des données dans le cloud, ce qui est essentiel pour les organisations cherchant à exploiter la puissance de leurs données. Les outils d'analyse basés sur le cloud deviennent de plus en plus populaires et Baffle reconnaît la nécessité de protéger les données pendant la migration tout en permettant leur analyse dans le cloud. La solution de Baffle propose trois options de transformation : le chiffrement, la tokenisation et le masquage, en fonction du cas d'utilisation en aval.

Dans l'ensemble, Baffle Inc. comble les lacunes du marché de la protection des données en se concentrant sur la sécurisation des données elles-mêmes. Leur approche garantit que les données restent protégées tout au long de leur cycle de vie, y compris pendant la migration et l'analyse vers le cloud. Grâce à sa méthodologie innovante, Baffle vise à fournir une sécurité complète des données aux organisations dans un paysage de cybersécurité en évolution rapide.

Source : SiliconANGLE [Aucune URL fournie]