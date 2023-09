Super Bomberman R 2 : encore plus de plaisir explosif sur Nintendo Switch

Super Bomberman R 2 est un jeu de société plein d'action pour Nintendo Switch, parfait pour ceux qui recherchent du plaisir explosif entre amis. Il s'agit d'une suite directe du Super Bomberman R original et offre le même gameplay addictif qui a fait de son prédécesseur un succès.

Le jeu est conçu pour être joué en mode multijoueur, vous permettant de vous lancer dans des batailles intenses avec des amis. Les matchs se déroulent sur un plateau basé sur une grille, où le but est d'être le dernier joueur debout. Vous devez placer stratégiquement des bombes à retardement pour éliminer vos adversaires, tout en évitant de vous faire exploser au passage.

Le gameplay est simple à comprendre mais offre un plafond de compétences élevé, garantissant que les matchs restent intéressants et stimulants. Chaque plateau est rempli de murs destructibles, créant un terrain de jeu dynamique qui évolue à chaque action. Les bonus sont dispersés tout au long du jeu, offrant des améliorations en termes de vitesse, de portée des bombes et du nombre de bombes que vous pouvez placer. Ces power-ups ajoutent une couche stratégique supplémentaire au gameplay, car les joueurs doivent les collecter stratégiquement pour obtenir un avantage.

Super Bomberman R 2 introduit de nouveaux modes pour garder les choses fraîches et excitantes. Le mode Bomberman 64 est un mode de style bataille royale, dans lequel 64 joueurs s'affrontent sur des plateaux séparés. Au fur et à mesure que le match progresse, les joueurs doivent s'échapper vers les plateaux à proximité, ce qui entraîne des batailles intenses et imprévisibles. Un autre mode, appelé Crystals, divise les joueurs en équipes en compétition pour le contrôle des cristaux disséminés sur le plateau. Les joueurs sont récompensés individuellement pour le nombre de cristaux qu’ils collectent, ce qui donne lieu à des moments passionnants de compétition entre coéquipiers.

L'ajout remarquable de Super Bomberman R 2 est le mode Château, dans lequel un joueur devient le roi et doit défendre sa forteresse contre une équipe de 15 joueurs maximum. Le roi a accès à un plateau plus grand rempli de pièges et d'obstacles, tandis que l'équipe doit travailler ensemble pour collecter les clés et débloquer des coffres au trésor. Ce mode offre une expérience de jeu asynchrone unique et permet aux joueurs de créer leurs propres plateaux, ajoutant un élément de créativité et de personnalisation.

Dans l’ensemble, Super Bomberman R 2 est un jeu de société très agréable sur Nintendo Switch. Son gameplay addictif, ses modes variés et ses fonctionnalités multijoueurs en font un incontournable pour les fans de Bomberman et tous ceux qui cherchent à s'amuser entre amis.

Sources:

– Site officiel de Super Bomberman R 2