Porsche 911 Carrera T : une expérience de conduite légère et pure

La Porsche 911 Carrera T est de retour pour la génération 992 et offre une expérience de conduite particulière pour les puristes. Inspirée de la voiture légère d'homologation 1968 T de 911, la Carrera T se positionne entre les modèles Carrera standard et Carrera S. Il présente des fonctionnalités axées sur les performances, généralement réservées aux modèles 911 haut de gamme.

La Carrera T est propulsée par un moteur six cylindres à plat biturbo de 3.0 litres développant 379 chevaux et 331 lb-pi de couple. Il est associé de série à une boîte de vitesses manuelle à sept rapports, avec en option une transmission automatique PDK à huit rapports. La Carrera T pèse environ 100 livres de moins que la Carrera standard grâce à des mesures d'économie de poids telles qu'une isolation phonique réduite, une suppression du siège arrière (qui peut être rajoutée sans frais), un verre léger et une batterie plus petite.

La Carrera T est équipée du système de suspension active PASM à réglage sport de Porsche, d'un différentiel arrière à glissement limité à vecteur de couple et d'un système d'échappement sport actif. Il comprend également un jeu de roues décalées de 20 et 21 pouces, le pack Sport Chrono et un essieu arrière directeur en option. L'extérieur se distingue par des garnitures et des décalcomanies latérales gris agate.

À l’intérieur de l’habitacle, la Carrera T offre une approche pragmatique avec des sièges sport et l’option de sièges réglables dans 18 directions ou de baquets entièrement en carbone. Même si les efforts de réduction de poids rendent l'habitacle plus bruyant, la Carrera T reste un conducteur quotidien affable avec une conduite confortable et une maniabilité aisée dans la circulation.

Sur la route, la Carrera T offre des performances exaltantes avec un sprint de 60 à 4.3 mph en 3.8 secondes avec la transmission manuelle ou XNUMX secondes avec la PDK. Son châssis brillant, sa direction précise et son absence de ballonnement permettent une précision et une confiance chirurgicales sur les sections techniques, ce qui le rend très agréable sur les routes sinueuses.

Bien que la Carrera T n'atteigne peut-être pas les capacités de piste des modèles GT de Porsche, elle offre une accessibilité et une excitation sur la bonne route. Avec sa construction légère et ses caractéristiques de performance, la Carrera T offre une pure expérience de conduite aux passionnés.

Sources : Actualités automobiles, Porsche Cars Amérique du Nord