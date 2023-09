30XX : Un digne hommage à Mega Man X

Capcom a peut-être réduit sa production de nouveaux jeux dans la franchise Mega Man, mais Battery Staple Games maintient l'esprit de la série en vie avec sa dernière version, 30XX. Ce jeu roguelite s'appuie sur son prédécesseur, 20XX, offrant une amélioration globale et un digne hommage au bien-aimé Mega Man X.

Le gameplay de 30XX suit le modèle de la série classique Mega Man X. Les joueurs courent et tirent à travers huit niveaux thématiques, chacun se terminant par un combat de boss difficile. En chemin, ils collectent de nouvelles armes et capacités après avoir vaincu chaque boss. Cependant, la particularité de 30XX est que les niveaux sont générés de manière procédurale, offrant une expérience différente à chaque partie. De nombreuses améliorations sont également disponibles pour aider à équilibrer les chances. Les joueurs peuvent choisir entre deux personnages jouables, Ace et Nina, qui reflètent les personnages emblématiques de Zero et X de la série Mega Man X.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du 30XX est ses commandes fluides et réactives. Ce niveau de précision est crucial dans un jeu qui repose fortement sur l'habileté et la précision. Malgré l'action rapide, le jeu maintient des fréquences d'images constantes et une technologie de mouvement exceptionnelle. Les personnages sont agiles et peuvent facilement franchir les obstacles précis.

Tout au long de chaque étape, les joueurs peuvent découvrir des « Augs » qui améliorent les capacités de leur personnage pendant toute la durée de la course. Ces augmentations vont de l’augmentation des dégâts infligés à la fourniture de boucliers qui absorbent les dégâts. Avec environ 240 août à découvrir, les joueurs ont amplement l’occasion d’expérimenter différentes variétés de construction. De plus, les joueurs peuvent trouver des « noyaux », qui sont des pièces d'armure qui confèrent de nouvelles capacités, telles que des doubles sauts ou des survols courts. Ceux-ci deviennent essentiels pour survivre aux dernières étapes du jeu.

Lorsque les joueurs perdent inévitablement une partie, ils retournent au hub et peuvent dépenser la monnaie appelée Memoria pour des améliorations permanentes. Ces améliorations vont de l’amélioration de la santé et de l’énergie de départ à l’obtention de choix de niveaux supplémentaires après avoir vaincu un boss. Ce système de méta-progression uniformise les règles du jeu et ajoute un autre objectif que les joueurs doivent atteindre.

30XX introduit un nouveau mode appelé Mega Mode, qui offre une expérience de plateforme plus traditionnelle. Bien que les niveaux soient toujours générés aléatoirement, les tentatives ultérieures après un échec permettent aux joueurs de parcourir la même étape à chaque fois. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de s'entraîner et d'apprendre les configurations de niveaux, ce qui la rend plus conviviale pour ceux qui préfèrent une expérience moins aléatoire.

En plus de l'expérience solo, 30XX propose un mode coopératif pour le multijoueur sur canapé et en ligne. Même si les performances peuvent en pâtir légèrement, la joie d'avoir un personnage supplémentaire pour collecter des cadeaux et vaincre les boss l'emporte sur les revers mineurs. Il existe également un mode communautaire dans lequel les joueurs peuvent profiter de niveaux conçus par d'autres joueurs, offrant du contenu supplémentaire et des possibilités infinies.