L'ancien Meta Lead rejoint Brand Experience Agency Reunion en tant que partenaire créatif

Reunion, une start-up d'expérience de marque, a annoncé qu'Ollie Beeston, ancien responsable APAC Metaverse chez Meta, a rejoint l'entreprise en tant que partenaire créatif. Beeston apporte une riche expérience dans le développement de films traditionnels, de production virtuelle, de réalité virtuelle, de WebXR, de réalité augmentée et de contenu de marque pour des marques de premier plan telles que Hyundai, Cadbury, Adore Beauty et Oculus de Meta.

Avant son rôle chez Meta, Beeston a travaillé comme ACD chez Clemenger BBDO, où il a contribué à des campagnes notables pour V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's et TAB.

L'équipe de La Réunion a exprimé son enthousiasme à l'idée que Beeston rejoigne l'agence, soulignant que ses antécédents s'alignent parfaitement avec leur orientation axée sur les données et centrée sur le client. Le co-PDG Justin Hind a déclaré : « Son expérience éprouvée reflète notre engagement envers des stratégies basées sur les données et des initiatives centrées sur le client.

Beeston a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre La Réunion, notant que l'approche de l'agence axée sur le client et centrée sur les données est bien adaptée aux besoins changeants des publics modernes. Il a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction de La Réunion et j'ai hâte de me lancer dans l'élaboration d'idées qui non seulement captent l'attention, mais suscitent également un engagement significatif du public et des marques dans une mesure égale. »

Reunion a été fondée par Justin Hind et Stephen Knowles, qui possèdent une vaste expérience en matière de marketing à la performance et de conseil en transformation numérique. Ils visent à s'associer avec des clients ambitieux cherchant à améliorer l'accessibilité et l'engagement de leur marque sur tous les points de contact et canaux.

Définitions:

1. Métaverse : Un espace virtuel partagé collectif créé par la convergence d’une réalité physique virtuellement améliorée et d’une réalité virtuelle physiquement persistante.

2. APAC : Asie-Pacifique, faisant référence à la région qui comprend les pays d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Océanie.

3. ACD : Directeur de création associé, rôle dans les agences de publicité et de marketing qui consiste à superviser et diriger le processus de création.

4. Clemenger BBDO : une agence de publicité basée en Australie avec une présence mondiale, offrant des services en matière de création, de branding et de marketing numérique.

5. Oculus : Une marque de casques de réalité virtuelle développée et fabriquée par Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook Technologies.

