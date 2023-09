Resistor : un jeu de course CaRPG amusant qui combine course et aventure

Un nouveau jeu de course passionnant appelé Resistor est sur le point de ramener le plaisir et l'excitation au genre. Développé comme un CaRPG (Car Role Playing Game), Resistor offre aux joueurs bien plus que de simples courses à grande vitesse. Il propose un monde ouvert, une narration basée sur des choix et une personnalisation approfondie des personnages et des véhicules. Le jeu est comparé à une combinaison de Burnout et Mass Effect, créant une expérience de jeu unique et ambitieuse.

La designer principale Violet McVinnie, qui a déjà travaillé sur la série Mass Effect et les jeux de conduite de Codemaster, a expliqué les principaux éléments de Resistor. La course dans le jeu ne consiste pas à gagner des tournois ou à atteindre la première place. Au lieu de cela, il se concentre sur les courses acrobatiques, avec des joueurs effectuant des retraits, des dérives et des retournements pour gagner des points de style. Ces points peuvent être utilisés comme monnaie pour récompenser des courses spectaculaires et relever des défis.

La course se déroule dans un monde ouvert avec six environnements différents, situé juste au bord de l'océan d'une future version de San Francisco. Les joueurs peuvent explorer ces environnements à la fois dans leur voiture et à pied, rencontrer des personnages excentriques et accomplir des quêtes. Le jeu présente un style de dessin animé saisissant et se déroule dans un monde où sept mégacorporations ont renversé le gouvernement.

Resistor va au-delà de la course et de l'aventure, incorporant des éléments d'un CaRPG. Les joueurs peuvent accomplir des quêtes pour constituer une escouade de personnages qui rejoindront le joueur en tant que passagers dans leur véhicule. Les choix faits tout au long du jeu auront des conséquences, conduisant potentiellement les joueurs sur des chemins différents et leur permettant même de devenir le méchant de leur propre histoire. La réputation et l'influence sur le monde et les personnages du jeu joueront également un rôle, les joueurs étant capables de modifier le terrain et de s'engager dans des combats de boss étranges impliquant des batailles musicales.

La résistance ajoute également une touche unique à la personnalisation. Les joueurs peuvent habiller leurs personnages, leurs véhicules et même sélectionner la musique d'entrée. Le jeu s'inspire de la lutte, chaque coureur ayant son propre style et sa propre personnalité.

En résumé, Resistor offre une expérience de jeu de course rafraîchissante et amusante qui combine des éléments de course, d'aventure et de RPG. Avec ses mécanismes de jeu uniques, ses options de personnalisation étendues et son récit à embranchements, Resistor est sûr de garder les joueurs engagés et divertis. Bien qu'aucune date de sortie n'ait été annoncée, les joueurs attendent avec impatience de pouvoir découvrir ce kaléidoscope d'idées.

Sources:

– Source de l’article : Eurogamer