L’économie américaine fait preuve de résilience avec une diminution des inscriptions au chômage et une augmentation des dépenses de consommation

L’économie américaine montre des signes de résilience alors que les inscriptions au chômage atteignent leurs plus bas niveaux depuis février et que les consommateurs manifestent leur volonté de dépenser davantage en voyages et en expériences après la COVID. Malgré des défis tels que la reprise du remboursement des prêts étudiants et la réduction de la production pétrolière par l’Arabie saoudite et la Russie, l’économie semble tenir bon.

Le secteur des services aux États-Unis a connu un essor en août et les inscriptions au chômage ont diminué de manière inattendue la semaine précédente, ce qui indique un marché du travail plus tendu que prévu. Malgré des résultats mitigés provenant de différentes sources, les données économiques globales ont constamment dépassé les attentes depuis plusieurs mois, offrant ainsi des surprises positives à l'économie.

Les dépenses de consommation sont passées des biens aux services, les individus investissant davantage dans l’économie de l’expérience et les voyages. Les chiffres du trafic passagers de la TSA révèlent que les dépenses de voyage restent fortes, avec des niveaux à 102 % des niveaux d'avant la pandémie pendant les mois d'été.

Cependant, cette résilience sera confrontée à quelques épreuves à venir. Le remboursement des prêts étudiants devrait reprendre le 1er octobre, ce qui représente un défi pour les consommateurs. De plus, les ménages épuisent progressivement leur épargne excédentaire, ce qui entraîne un changement dans leurs habitudes de dépenses. Ces facteurs mettront à l’épreuve la résilience des consommateurs observée jusqu’à présent.

La vigueur de l’économie américaine a des implications sur les classes d’actifs, comme le raffermissement du dollar et les rendements du marché des bons du Trésor. La Réserve fédérale devra peut-être envisager la possibilité de maintenir des taux élevés plus longtemps en réponse à la vigueur économique. Les prix du pétrole entrent également en jeu, l’Arabie saoudite et la Russie ayant convenu d’étendre leurs réductions de production, ce qui pourrait avoir un impact sur les taux d’inflation. Les analystes suggèrent que les prix du pétrole pourraient rester élevés, voire augmenter davantage, ce qui poserait un défi à la lutte de la Fed contre l'inflation.

En outre, la guerre commerciale en cours et les tensions entre les États-Unis et la Chine ont affecté Apple, avec des informations faisant état d'une interdiction élargie de l'iPhone par le gouvernement chinois. La Chine est l'un des plus grands marchés d'Apple, représentant près de 19 % de son chiffre d'affaires global. L'extension de l'interdiction signale une répression potentielle, posant une menace pour la part de marché et les revenus d'Apple en Chine.

Dans l’ensemble, même si l’économie américaine fait preuve de résilience et d’indicateurs positifs, des défis l’attendent sous la forme de remboursements de prêts, de changements dans les habitudes de dépenses et de tensions géopolitiques. Ces facteurs devront être surveillés de près pour évaluer l’impact à long terme sur l’économie.

