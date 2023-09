Apple annonce l'arrivée de titres de jeux majeurs sur iPhone

Le récent événement iPhone d'Apple a présenté des nouvelles passionnantes pour les joueurs, alors que le géant de la technologie a annoncé que de grands titres de jeux comme le remake de Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage et The Division Resurgence seront disponibles sur l'iPhone 15 Pro. plus tard cette année et début 2024.

Grâce à l’essor du cloud gaming, il est désormais possible de jouer à des jeux PC et consoles sur des appareils mobiles. Cependant, comme ces jeux sont diffusés sur le téléphone, les joueurs dépendent des vitesses Internet pour une expérience de jeu fluide. Les nouveaux siliciums d'Apple, tels que les puces des séries M1 et M2, ont rendu les jeux sur ses ordinateurs portables plus réalisables, et la société a déjà démontré ses capacités lors de keynotes. Cependant, les développeurs de jeux ont hésité à souscrire aux affirmations d'Apple selon lesquelles il s'adresserait aux joueurs sur Mac. L'iPhone, en revanche, dispose d'une large base d'utilisateurs qui jouent activement à des jeux, ce qui en fait une plate-forme attrayante pour les versions AAA.

La disponibilité prochaine de titres majeurs comme Assassin's Creed Mirage, dont le lancement est prévu sur consoles et PC le 5 octobre, sur iPhone début 2024, constitue une étape importante. Avec des périphériques comme le contrôleur Kishi de Razer, qui améliorent l'expérience de jeu sur les appareils mobiles, les joueurs bénéficieront d'un moyen fluide de profiter de ces jeux sur leur téléphone. Les jeux Resident Evil et Death Stranding devraient également être lancés sur iPhone 15 Pro et Pro Max plus tard cette année.

Dans l'ensemble, l'annonce d'Apple marque une étape majeure vers l'intégration des expériences de jeu sur console et PC sur les appareils mobiles. Avec l'intérêt croissant pour les jeux sur smartphones, les joueurs peuvent s'attendre à profiter non seulement des offres de jeux mobiles habituelles, mais également des versions AAA de haute qualité sur leurs iPhones.

