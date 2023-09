Comprendre l'influence des outils de collaboration sur l'innovation dans le milieu de travail numérique

Les outils de collaboration tels que Slack et Teams sont devenus essentiels dans le lieu de travail numérique, permettant aux équipes de communiquer et de travailler ensemble à distance. Cependant, une nouvelle étude du MIT Sloan Management Review souligne l’importance de comprendre comment les choix effectués au sein de ces outils peuvent avoir un impact sur l’innovation.

L'étude a révélé que la décision de créer un groupe privé ou un groupe public via des outils de collaboration peut orienter les équipes sur des voies différentes vers l'innovation. Selon Wietske Van Osch, professeur agrégé à la Michigan State University, le choix entre chaînes publiques et privées peut avoir des implications importantes sur les résultats créatifs produits par les équipes.

La collaboration sur les canaux publics s'est avérée plus pertinente pour la créativité développementale, qui implique de combiner ou d'élargir des concepts existants pour produire de nouveaux résultats. D’un autre côté, la créativité disruptive, qui implique de redéfinir les problèmes pour trouver de nouvelles solutions, est plus susceptible d’émerger de groupes qui confinent les communications au privé.

Cependant, l’étude suggère également qu’un désalignement entre ces voies peut conduire à un blocage de la créativité. Afin de favoriser l'innovation, les managers doivent penser de manière stratégique et combiner les différentes fonctionnalités des outils de collaboration avec des structures de communication appropriées.

L’étude propose trois points à considérer aux managers :

1. Choisissez des outils de collaboration qui autorisent à la fois les espaces publics et privés.

2. Trouver des moyens de soutenir les groupes privés et de mettre les connaissances de ces groupes à la disposition de l'organisation dans son ensemble.

3. Combinez différents groupes pour créer plusieurs voies vers différents types de créativité.

Il est important que les dirigeants reconnaissent qu’il n’existe pas d’approche unique en matière d’innovation. Burcu Bulgurcu, professeur adjoint à la Ted Rogers School of Management de l'Université métropolitaine de Toronto, souligne la nécessité de permettre aux utilisateurs d'emprunter plusieurs voies vers la créativité et de les exploiter pour maximiser le potentiel de la main-d'œuvre numérique.

Dans l’ensemble, cette recherche souligne l’importance des petits choix au sein des outils de collaboration pour stimuler l’innovation dans le lieu de travail numérique. Comprendre les voies uniques que ces outils ouvrent à la créativité peut aider les managers à favoriser l'innovation et à exploiter tout le potentiel de leurs équipes.

Source : Revue de gestion du MIT Sloan

Définitions:

– Créativité développementale : combiner ou élargir des concepts existants pour produire de nouveaux résultats.

– Créativité disruptive : destruction créatrice d’un objet ou d’un problème pour apporter une nouvelle perspective.

Remarque : Cet article est un résumé de l'article source et ne contient aucune citation directe.