Un système bioélectronique portable pour la cicatrisation des plaies

Les chercheurs ont développé un système bioélectronique portable pour administrer des agents thérapeutiques ciblés sur la cicatrisation des plaies. Le système se compose d’un dispositif en polydiméthylsiloxane (PDMS) imprimé en 3D intégré à une carte de circuit imprimé (PCB) et à des tubes capillaires remplis d’hydrogels. Le PCB a différentes conceptions, dont une câblée et deux alimentées par batterie avec et sans mémoire intégrée. Le dispositif PDMS agit comme un pont entre le site de la plaie et les composants électriques, permettant la délivrance d'ions et de biomolécules chargées.

Les tests menés sur des modèles murins ont montré des résultats prometteurs. Les plaies traitées avec le système bioélectronique ont montré une amélioration de 36 % du rapport M1/M2 par rapport aux plaies témoins, indiquant une réparation améliorée des plaies. Le système alimenté par batterie a également démontré sa capacité à délivrer en continu des biomolécules chargées pendant sept heures maximum, démontrant ainsi le potentiel d'une administration thérapeutique à long terme.

La conception modulaire du système permet une personnalisation et une évolutivité faciles, le rendant adaptable à diverses applications thérapeutiques. Le dispositif PDMS et le PCB peuvent être interchangés avec différents composants, et le processus de fabrication est reproductible et évolutif. Ce système bioélectronique portable a le potentiel de faire partie d’une plateforme de distribution de médicaments portable en boucle fermée.

Les résultats de l'étude mettent en valeur l'efficacité et la biocompatibilité du système bioélectronique pour favoriser la cicatrisation des plaies. La capacité de la plateforme à fournir une administration contrôlée d'agents thérapeutiques directement au site de la plaie pourrait révolutionner le domaine du soin des plaies. Des recherches et développements supplémentaires sont nécessaires pour optimiser le système et explorer ses applications potentielles en milieu clinique.

(Source : rapports scientifiques)