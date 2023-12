Les nouveaux nanorobots à ADN sont prometteurs pour les applications médicales

Des chercheurs des universités de New York et de Ningbo, en Chine, ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la nanotechnologie de l'ADN. Ils ont réussi à créer de minuscules robots construits à partir d’ADN et capables de s’auto-répliquer. Ces nanorobots, si petits que 1,000 XNUMX d’entre eux pourraient tenir dans la largeur d’une feuille de papier, ont le potentiel de révolutionner les traitements médicaux et le nettoyage de l’environnement.

Le chercheur principal du projet, Feng Zhou, explique que ces nanorobots pourraient être utilisés pour effectuer des missions de recherche et de destruction des cellules cancéreuses dans le sang humain, éliminant ainsi le besoin de chirurgies invasives. Ils pourraient également collecter des déchets toxiques dans l’océan, garantissant ainsi un environnement plus propre et plus sûr.

Ce qui distingue ces nanorobots est leur capacité à manipuler et à plier des brins d’ADN en trois dimensions, une avancée significative par rapport aux précédentes recherches en robotique sur l’ADN qui se limitaient à la construction en 2D. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour des nano- et microdispositifs plus complexes et plus utiles.

Andrew Surman, professeur de chimie spécialisé dans les nanomatériaux, souligne l'importance d'un pliage et d'un alignement précis en nanotechnologie. Le succès de ces nanorobots réside dans leur capacité à replier correctement les brins d’ADN, leur permettant ainsi de remplir les fonctions prévues.

Le travail de l’équipe de Zhou s’appuie sur quatre décennies de progrès dans la nanotechnologie de l’ADN, notamment le développement de machines, d’enzymes, d’autoréplicateurs et de « marcheurs » d’acide nucléique. Ces applications se sont déjà révélées prometteuses dans les domaines de la nanomédecine, de la détection diagnostique et de la nanorobotique. Avec un développement ultérieur, les nanomachines et les robots contrôlés par la lumière et la chaleur pourraient potentiellement produire des structures et des dispositifs biocompatibles à l'échelle nanométrique.

Bien que le concept des nanorobots puisse ressembler à de la science-fiction, avec la crainte d'une réplication incontrôlable conduisant à la domination de la « matière grise », les recherches de Zhou jettent les bases d'une utilisation sûre et contrôlée des nanorobots à ADN dans diverses applications.

Le rapport, intitulé « Vers des nanorobots industriels à ADN tridimensionnel », a été publié dans Science Robotics et marque une étape importante dans le domaine de la nanotechnologie de l'ADN. Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour l’avenir de la médecine, de la conservation de l’environnement et de la production à l’échelle nanométrique.

