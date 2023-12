Une étude révèle que les équipes distantes sont moins susceptibles de réaliser des percées

Une étude récente menée par les universités d'Oxford et de Pittsburgh a découvert que les équipes travaillant à distance sont moins susceptibles de réaliser des avancées que celles travaillant ensemble sur place. Les chercheurs ont constaté que la distance moyenne entre les membres d’une équipe a considérablement augmenté au cours des 40 dernières années, passant de 100 à 1,000 XNUMX kilomètres.

Selon l’analyse publiée dans Nature, les équipes distantes sont confrontées à des défis importants lorsqu’il s’agit de générer des idées de recherche et de rédiger des articles, deux activités essentielles pour réaliser des percées. Le manque d’interaction en face-à-face et de collaboration spontanée semble entraver le processus créatif et limiter l’échange de pensées innovantes.

Les chercheurs suggèrent qu'être physiquement présent au même endroit offre divers avantages qui contribuent à une meilleure productivité, tels que des rencontres fortuites, des séances de brainstorming impromptues et un partage informel de connaissances. Ces éléments font souvent défaut dans les contextes de travail à distance, où la communication repose principalement sur des plateformes numériques et des réunions programmées.

Il convient toutefois de noter que l’étude ne suggère pas que le travail à distance soit intrinsèquement inefficace. Dans certaines situations, comme lors de la pandémie de COVID-19, le travail à distance est devenu essentiel pour assurer la sécurité et le bien-être des salariés. De plus, la technologie a permis aux équipes distantes de collaborer efficacement en utilisant divers outils et plates-formes spécialement conçus pour la collaboration virtuelle.

Néanmoins, les résultats de cette étude soulèvent des considérations importantes pour les organisations. Même si l'adoption du travail à distance peut offrir de la flexibilité et d'autres avantages, il est crucial de trouver des moyens de faciliter des interactions significatives et de promouvoir une collaboration créative entre des équipes dispersées. Cela pourrait impliquer la mise en œuvre de vidéoconférences régulières, la promotion de communautés de pratique virtuelles ou l’offre d’opportunités de réunions et de retraites en personne lorsque cela est possible.

