Un programme de surveillance numérique à distance aide les patients à obtenir des mesures contrôlées de leur tension artérielle

Un programme de surveillance numérique à distance a montré des résultats prometteurs en aidant les patients souffrant d'hypertension artérielle incontrôlée à obtenir des mesures contrôlées de la pression artérielle, selon une nouvelle recherche présentée lors des sessions scientifiques sur l'hypertension 2023 de l'American Heart Association. L'étude a évalué les effets d'un nouveau programme numérique de gestion de l'hypertension. dans 54 cliniques de santé communautaire situées dans 13 États des États-Unis.

Les patients participant au programme ont reçu une application téléphonique numérique qui les a incités à fournir leurs résultats de tension artérielle et d'autres informations connexes. Les professionnels de la santé des cliniques ont examiné les informations via un portail Web, ce qui a permis d'évaluer l'observance thérapeutique des patients et les symptômes ou difficultés rencontrés. Le portail donnait la priorité aux patients en fonction de leur niveau de préoccupation, et les cliniciens pouvaient communiquer avec les patients via l'application ou par téléphone pour leur fournir un encadrement ou apporter des modifications au traitement. Les patients ont également reçu des tensiomètres à domicile et du matériel pédagogique sur la nutrition et la santé mentale.

L'étude a révélé que les patients ayant participé au programme pendant au moins 90 jours ont constaté une amélioration significative du contrôle de leur tension artérielle. Au début du programme, seulement 31 % des patients avaient une tension artérielle contrôlée, tandis qu'à la fin de la période d'étude, 61 % avaient obtenu des mesures de tension artérielle contrôlées. Parmi les patients dont la tension artérielle était initialement incontrôlée, plus de la moitié (55 %) ont atteint une tension artérielle contrôlée après avoir participé au programme. Les participants hispanophones qui ont utilisé la version espagnole de l’application de surveillance ont enregistré des taux de réussite encore plus élevés, 70 % d’entre eux ayant obtenu des mesures contrôlées de leur tension artérielle.

« Nous avons été surpris de constater que plus de 50 % des participants au programme ont réussi à contrôler leur tension artérielle. Ces résultats indiquent que la combinaison des capacités de surveillance numérique à distance de l'application avec les commentaires des cliniciens peut améliorer les taux de contrôle de la pression artérielle dans une population réelle à risque », a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Dr Irina Yermilov. Les résultats suggèrent que ce programme de gestion numérique a le potentiel d’améliorer les résultats et de diminuer les taux de tension artérielle incontrôlée, conduisant ainsi à moins de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. Les études futures examineront quelles caractéristiques du programme contribuent le plus au contrôle de la pression artérielle.

Il est important de noter que l’étude présentait des limites, notamment le manque potentiel de généralisation à des populations plus larges et l’absence d’un groupe témoin recevant des soins standard. Cependant, ces premiers résultats mettent en évidence la promesse des programmes de surveillance numérique à distance pour améliorer le contrôle de la pression artérielle et les résultats globaux pour les patients.

Source : Association américaine du cœur