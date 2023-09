Méta-trieur : une méthode basée sur l'IA améliore l'étiquetage du biome dans les échantillons de microbiome

Des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Huazhong ont développé une nouvelle méthode basée sur l’IA appelée « Meta-Sorter » pour améliorer l’étiquetage des échantillons de microbiome. L'étude, publiée dans la revue Environmental Science and Ecotechnology, montre comment Meta-Sorter exploite les réseaux neuronaux et les techniques d'apprentissage par transfert pour relever le défi des informations incomplètes dans la base de données MGnify.

L'approche Meta-Sorter comprend deux étapes clés. Premièrement, un modèle de réseau neuronal est construit à l’aide de plus de 118,000 134 échantillons microbiens provenant de 0.896 biomes et de leur ontologie biomédicale correspondante. Ce modèle atteint une moyenne impressionnante AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) de XNUMX, classifiant avec précision les échantillons avec des informations détaillées sur le biome.

La deuxième étape consiste à utiliser l’apprentissage par transfert avec des échantillons nouvellement introduits présentant des caractéristiques différentes. Les chercheurs ont incorporé 34,209 35 nouveaux échantillons provenant de 0.989 biomes, dont huit nouveaux, dans le modèle de réseau neuronal de transfert. Cela a abouti à un AUROC moyen exceptionnel de XNUMX, prédisant efficacement les informations sur le biome pour les échantillons nouvellement introduits étiquetés comme « biome mixte ».

Meta-Sorter démontre un taux de précision global de 96.7 % dans la classification des échantillons avec des annotations de biome incomplètes. Cette avancée résout les problèmes d’erreurs en cascade et ouvre de nouvelles possibilités de découverte de connaissances dans la recherche environnementale et dans d’autres disciplines scientifiques.

De plus, Meta-Sorter affine les annotations du biome pour les échantillons sous-annotés et mal annotés. Son attribution automatique de classifications précises à des échantillons ambigus fournit des informations précieuses au-delà de la littérature originale. La différenciation des échantillons en catégories environnementales spécifiques améliore la fiabilité et la validité des conclusions de la recherche.

Alors que les protocoles standardisés pour la soumission des données et l’incorporation des métadonnées continuent de se développer, Meta-Sorter devrait révolutionner l’analyse et l’interprétation des échantillons de communautés microbiennes. Cela permettra des découvertes plus précises et plus pertinentes dans le domaine de la recherche sur le microbiome et au-delà.

