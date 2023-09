Xiaomi va lancer la série Redmi Note 13 Pro avec un appareil photo 200MP et un nouveau chipset MediaTek

By

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi est sur le point d’étendre sa sous-marque Redmi abordable avec la prochaine série Redmi Note 13 Pro. La société a récemment annoncé sur Weibo que la fenêtre de lancement des nouveaux smartphones en Chine aurait lieu plus tard ce mois-ci. La série Redmi Note 13 Pro comprendra deux modèles : le Redmi Note 13 Pro et le Redmi Note 13 Pro+.

L'un des principaux points forts de ces appareils réside dans leurs capteurs d'appareil photo principaux de 200 MP, offrant aux utilisateurs des capacités de photographie haute résolution. De plus, les modèles Redmi Note 13 Pro seront dotés d'un nouveau chipset MediaTek, offrant des performances et une efficacité améliorées.

Le modèle Redmi Note 13 Pro+ devrait être livré avec un capteur d’appareil photo Samsung ISOCELL personnalisé, qui promet des performances photo améliorées. Ce capteur est similaire à celui utilisé dans le Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Selon le site Web de TENAA, les deux smartphones seront équipés d'un écran OLED de 6.67 pouces et prendront en charge la connectivité 5G. Le Redmi Note 13 Pro+ est susceptible d’offrir jusqu’à 18 Go de RAM, tandis que le Redmi Note 13 Pro peut comporter jusqu’à 16 Go de RAM.

Xiaomi a déjà confirmé que la gamme Redmi Note 13 Pro sera équipée d'une configuration de caméra arrière de 200 MP. La variante Pro+, plus chère, sera alimentée par le nouveau chipset MediaTek Dimensity 4-Ultra 7200 nm, une mise à niveau par rapport au Dimensity 7200 standard trouvé dans d'autres smartphones. Les deux appareils devraient également inclure une caméra selfie de 16 MP.

En termes de capacité de la batterie, le Redmi Note 13 Pro aurait une batterie de 4,880 13 mAh, tandis que le Redmi Note 5,020 Pro+ serait livré avec une batterie légèrement plus grande de XNUMX XNUMX mAh.

La série Redmi Note 13 Pro de Xiaomi vise à offrir aux utilisateurs des capacités de caméra avancées et des performances puissantes à un prix abordable. Avec son lancement prochain en Chine, les consommateurs peuvent s'attendre à une gamme impressionnante de smartphones de la sous-marque Redmi de Xiaomi.

