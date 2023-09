La vente Realme 5G : réductions et offres sur certains smartphones

La vente Realme 5G est désormais en ligne, offrant aux clients indiens la possibilité d'économiser gros sur certains smartphones Realme 5G. Les dates de vente s'étendent du 11 au 17 septembre et les clients peuvent profiter de diverses réductions et offres sur les smartphones tels que le Realme Narzo 60x, le Realme 11 5G et le Realme 11 Pro 5G.

Pendant la vente, les clients peuvent économiser jusqu'à Rs. 12,000 5 à l'achat d'un téléphone Realme XNUMXG éligible. Les réductions comprennent des réductions de prix instantanées, ainsi que des offres bancaires et des accords d'échange.

L’une des offres mises en avant est une remise instantanée de Rs. 1,000. 60 5 sur le Realme Narzo 4x 128G récemment lancé. Ce smartphone, disponible en configurations 6 Go + 128 Go et 11,999 Go + 2 Go de RAM et de stockage, peut être acheté pour Rs. 279. 6 XNUMX. De plus, les acheteurs peuvent également obtenir une récompense de XNUMXX pièces d'une valeur allant jusqu'à Rs. XNUMX. XNUMX et une protection gratuite contre les dommages à l'écran pendant XNUMX mois.

La série Realme 11, comprenant les Realme 11 5G, Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+, sont également disponibles à des prix réduits. Le Realme 11 5G bénéficie d’une remise de Rs. 1,500. 11 11, tandis que les Realme 2,000 Pro et Realme 21,999 Pro+ bénéficient d'une remise de Rs. 25,999 XNUMX. XNUMX XNUMX. Les acheteurs peuvent également profiter d'une option EMI gratuite sur toutes les variantes de ces smartphones, avec des prix allant de Rs. XNUMX XNUMX. XNUMX XNUMX à Rs. XNUMX XNUMX.

Les autres smartphones en vente incluent le Realme 11x 5G, qui est proposé avec une option EMI gratuite mais sans remise. Il est disponible en 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go de RAM et en options de stockage, au prix de Rs. 14,999. 15,999 XNUMX et Rs. XNUMX XNUMX, respectivement.

Les Realme Narzo 60 5G et Realme Narzo 60 Pro 5G bénéficient également de réductions de Rs. 1,300. 2,000 250 et Rs. XNUMX XNUMX, respectivement. De plus, il existe une remise bancaire de Rs. XNUMX. XNUMX disponibles sur les transactions par carte de débit et de crédit ICICI, Kotak Mahindra et Axis Bank.

Dans l’ensemble, la vente Realme 5G offre aux clients la possibilité d’économiser sur des smartphones de haute qualité dotés de capacités 5G avancées. Avec des remises, des offres et diverses options de financement disponibles, c'est le moment idéal pour passer à un téléphone Realme 5G.

