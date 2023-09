Razorpay acquiert BillMe pour améliorer l'engagement client

La plateforme Fintech Razorpay a annoncé son acquisition de la startup BillMe, basée à Mumbai, une société de facturation numérique et d'engagement client. Le partenariat vise à doter les entreprises d’un modèle hybride pour une meilleure interaction avec les consommateurs finaux. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Le directeur général et cofondateur de Razorpay, Shashank Kumar, a déclaré que la collaboration avec BillMe permettra à l'entreprise de tirer parti de ses relations avec les commerçants et de sa connaissance du marché, permettant ainsi aux marques de vente au détail hors ligne de se développer plus rapidement et d'obtenir un accès transparent aux solutions de paiement omnicanal.

Fondée en 2018 par Kuber Pritmani, Jai Hemrajani et Rupam Jain, BillMe a déjà servi plus de 4,000 15,000 entreprises et XNUMX XNUMX points de vente (POS) de détail. Pritmani, co-fondateur de BillMe, s'est dit enthousiasmé par les synergies mutuelles entre les deux sociétés et leur vision commune de co-transformation de l'engagement client. Il estime que ce partenariat aura un impact significatif et améliorera l'expérience globale des consommateurs finaux.

Cette acquisition marque la huitième pour Razorpay et la première depuis sa récente expansion dans les paiements omnicanaux avec l'acquisition d'Ezetap, une société de paiements numériques.

La collaboration entre Razorpay et BillMe signifie la croissance et la consolidation continues au sein du secteur de la fintech. En combinant leurs forces, ils visent à fournir aux entreprises des outils améliorés pour impliquer les consommateurs et faciliter des expériences de paiement fluides.

Définitions:

– Fintech : La technologie financière fait référence à l’utilisation de la technologie pour fournir des services financiers aux particuliers et aux entreprises.

– Facturation : Processus de création et d’envoi de factures ou de factures aux clients pour des produits ou services rendus.

– Engagement client : acte d’interagir et d’établir des relations avec les clients pour les fidéliser et encourager la fidélité des clients.

