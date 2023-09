Razorpay acquiert BillMe, une start-up de facturation numérique, pour améliorer l'engagement client

La licorne Fintech Razorpay a annoncé l'acquisition de BillMe, une start-up de facturation numérique et d'engagement client. La start-up basée à Mumbai a développé une plateforme qui vise à éliminer les factures papier et à améliorer la valeur ajoutée pour les commerçants grâce à la facturation numérique. Il s'agit de la huitième acquisition de Razorpay, qui élargit son portefeuille depuis l'acquisition d'Ezetap en août 2022.

Avec cette acquisition, Razorpay cherche à doter les entreprises d'un modèle hybride qui leur permet de s'engager plus efficacement auprès de leurs clients. Alors que les modes d'interaction sans contact et sans friction continuent de gagner en popularité auprès des consommateurs, Razorpay vise à tirer parti des capacités de BillMe pour offrir aux commerçants une expérience de facturation hautement personnalisée et interactive. Les factures numériques générées par Razorpay offriront des fonctionnalités telles que des options de commentaires et d'enquêtes, permettant aux commerçants d'adapter leurs stratégies d'engagement en fonction des préférences des consommateurs.

BillMe, fondée en 2018, a déjà servi plus de 4,000 10 entreprises, dont de grandes marques telles que McDonald's, Burger King, Decathlon et Cinepolis. La plateforme permet aux entreprises de mettre en place la facturation numérique en moins de XNUMX minutes, rationalisant ainsi les processus qui prennent généralement beaucoup plus de temps. De plus, les tableaux de bord en libre-service fournis par BillMe permettent aux commerçants d'analyser le comportement des clients, d'établir des règles de campagne personnalisées et de faciliter les ventes croisées et les promotions.

Les clients bénéficieront d’une expérience de paiement simplifiée et plus rapide offerte par la facturation numérique. Ils n’ont plus à se soucier du stockage ou de la récupération des factures papier pour référence future. Au lieu de cela, les factures numériques seront facilement accessibles et pourront être utilisées comme un outil multidimensionnel permettant aux commerçants de mieux comprendre, engager et cibler leurs clients.

Razorpay voit un grand potentiel dans le marché mondial des reçus numériques, qui devrait atteindre 2.3 milliards de dollars d'ici 2027. En intégrant les offres de BillMe, Razorpay vise à aider les entreprises à se démarquer en améliorant l'engagement client, en les fidélisant et en renforçant leurs capacités marketing. Cette acquisition s'inscrit dans la vision de Razorpay de devenir un guichet unique de confiance pour toutes les solutions de paiement, s'adressant aux entreprises de toutes tailles.

Créée en 2014, Razorpay a déjà fourni des solutions technologiques de paiement à plus de 8 millions d'entreprises. La société a obtenu un financement de 817 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan tels que Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global et MasterCard. Avec l'ajout de BillMe, Razorpay continue d'étendre sa présence dans le secteur des technologies financières et de consolider sa position d'acteur de premier plan dans le domaine des paiements.

Sources:

