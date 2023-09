Un homme politique espagnol démissionne pour sensibiliser le public à un trouble rare des paupières

Une femme politique espagnole, Rosa Alarcón, a démissionné de son poste de conseillère municipale de Barcelone pour se concentrer sur la sensibilisation au syndrome de Meige, une maladie rare qui provoque la fermeture involontaire de ses paupières et leur maintien parfois pendant des jours. Alarcón a reçu un diagnostic de maladie en avril 2022, trois ans après avoir ressenti les premiers symptômes.

Le premier incident s'est produit alors qu'Alarcón traversait la rue et ses paupières se sont soudainement fermées, la laissant désorientée et vulnérable. Heureusement, un passant est venu à son secours et l’a guidée vers un lieu sûr. Initialement, on lui avait dit à tort qu'elle avait simplement les yeux secs, mais un épisode prolongé au cours duquel ses yeux sont restés fermés pendant 10 jours l'a incité à consulter un médecin expert et à obtenir un diagnostic correct.

Le syndrome de Meige est une maladie neurologique caractérisée par un mouvement anormal des paupières, appelé blépharospasme, ainsi que par des spasmes de la mâchoire, de la langue et du cou. Pour sensibiliser aux défis auxquels sont confrontés les malvoyants, Alarcón a commencé à créer des vidéos TikTok, qui comptent actuellement plus de 6,000 XNUMX abonnés. Certaines de ses vidéos ont été visionnées un demi-million de fois, avec des sujets allant de la façon d'utiliser une canne blanche pour naviguer sans vue jusqu'à la texture de la chaussée lorsqu'on traverse la route.

Bien qu'elle ait pris une pause de cinq mois de son poste de conseillère après son diagnostic, Alarcón est revenue faire campagne aux élections locales pour le Parti socialiste catalan. Cependant, elle a finalement réalisé qu’elle avait besoin de plus de temps pour prendre soin d’elle-même que ce que le travail municipal lui permettait. Alarcón a exprimé sa gratitude au maire de Barcelone, Jaume Collboni, pour son soutien et sa compréhension lors de cette décision difficile.

En quittant son rôle politique, Alarcón espère toucher un public plus large pour accroître la visibilité du syndrome de Meige et défendre les besoins des malvoyants. Son dévouement à accroître la sensibilisation et la compréhension de la maladie démontre son engagement à avoir un impact positif.

Définitions:

Syndrome de Meige : affection neurologique rare caractérisée par un mouvement anormal des paupières, souvent accompagné de spasmes au niveau de la mâchoire et de la langue.

Blépharospasme : Fermeture involontaire ou forte contraction des paupières.

TikTok : plateforme de médias sociaux pour partager de courtes vidéos.

Sources:

– El Diario, le journal numérique