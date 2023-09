Impressionnante récréation Star Fox Arwing à Starfield

Une nouvelle récréation de vaisseau spatial très impressionnante a émergé dans le RPG spatial Starfield de Bethesda. Inspiré par la série bien-aimée Star Fox, l'utilisateur des médias sociaux « BuckyArt1701 » a conçu un vaisseau personnalisé basé sur l'emblématique Arwing. Le compte officiel des réseaux sociaux Starfield a même partagé plusieurs captures d'écran de cette création remarquable.

Starfield rassemble des éléments des jeux de rôle classiques de Bethesda avec des combats aériens passionnants entre vaisseaux spatiaux. La possibilité de personnaliser votre vaisseau permet aux joueurs de créer des designs uniques et reconnaissables. Depuis sa sortie, les fans ont déjà conçu des vaisseaux inspirés de Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica et The Expanse.

Bien que la série Star Fox n'ait pas vu de nouvelle entrée depuis un certain temps, cette récréation Arwing à Starfield permet aux fans de satisfaire temporairement leur désir d'aventures intergalactiques de Fox McCloud. Pour ceux qui ont envie de plus de combats spatiaux sur Nintendo Switch, revisiter les expériences classiques de Star Fox via le service Switch Online est une excellente option.

Starfield est rapidement devenu le lancement de jeu le plus réussi de Bethesda à ce jour, avec plus de six millions de joueurs rejoignant la Constellation au cours de sa semaine d'ouverture. Pour plus d’informations sur le jeu, y compris des critiques et des guides, visitez notre site Web frère Pure Xbox.

Que pensez-vous de ce remarquable jeu Arwing à Starfield ? Espérez-vous un nouveau jeu Star Fox dans le futur ? Partagez vos opinions ci-dessous.

Sources:

– Xbox pure

– Compte Twitter Xbox