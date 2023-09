Quordle Puzzle 596 : astuces, indices et solution pour le 12 septembre

Êtes-vous prêt à relever un casse-tête stimulant ? Le Quordle Puzzle 596 du 12 septembre ne sera pas de tout repos. Pour résoudre ce casse-tête, vous devrez faire preuve d’esprit critique et éliminer les conjectures. Nous avons quelques conseils et indices utiles pour vous guider dans ce casse-tête de mots délicat.

Premièrement, deux des mots du puzzle d'aujourd'hui contiennent des lettres répétées. Gardez un œil sur eux pendant que vous essayez de résoudre l’énigme. Sachez également qu’il contient un mot obscur que vous ne connaissez peut-être pas. De plus, l’un des deux mots restants est peu courant, tandis que l’autre a une disposition de lettres unique. Ces facteurs font de ce casse-tête l’un des plus difficiles que vous rencontrerez.

Notre suggestion pour résoudre ce casse-tête est d'utiliser un mot contenant beaucoup de voyelles. Cela peut vous aider à naviguer dans les aspects difficiles du puzzle et à créer plus de possibilités.

Passons maintenant aux indices du Quordle Puzzle 596 d'aujourd'hui. Les mots commencent par les lettres C, G, C et T. Pendant ce temps, les mots se terminent par les lettres C, L, I et R. Voici les astuces spécifiques. pour chaque mot :

Une personne qui croit que les gens ne font les choses que pour eux-mêmes plutôt que pour aider les autres. Un aliment simple et bon marché préparé, surtout autrefois, en faisant bouillir de l'avoine avec de l'eau ou du lait. N'importe quel type de plante du désert, généralement dotée d'épines acérées. Un bâtiment haut et étroit ou une partie d'un bâtiment tel qu'une église ou un château

Prenez votre temps pour analyser attentivement ces indices et réfléchir aux solutions possibles pour chaque mot. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que vous connaissez déjà l'une des lettres répétées avant de tenter de résoudre le puzzle. Et si vous avez encore besoin d’aide supplémentaire, la solution est fournie ci-dessous.

Solution du puzzle Quordle 596 :

CYNIQUE GRUAU CACTUS TOUR

Nous espérons que vous avez réussi à résoudre l’énigme délicate d’aujourd’hui. N'oubliez pas de revenir demain pour plus de conseils et d'indices qui vous aideront à relever le prochain défi Quordle.

Sources:

