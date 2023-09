Réponse de Quordle Puzzle pour le 8 septembre : un mélange de mots faciles et difficiles

By

Le puzzle Quordle d'aujourd'hui propose un mélange de mots dont la difficulté varie. Si certains mots sont relativement simples à résoudre, d’autres peuvent nécessiter plus de réflexion et d’efforts. Si vous vous sentez un peu coincé, ne vous inquiétez pas ! Nous avons quelques conseils et indices utiles pour vous guider à travers le puzzle sans interrompre votre séquence.

Deux des mots du puzzle d'aujourd'hui suivent un modèle typique consonne-voyelle-consonne-voyelle-consonne, sans répétition ni lettres communes. Ces mots devraient être relativement faciles à comprendre. D'un autre côté, les deux mots restants du puzzle ont des lettres répétées, des dispositions de lettres inhabituelles et une utilisation inhabituelle des lettres. Pour aborder ces mots, nous suggérons de nous concentrer d’abord sur l’identification des lettres, puis de travailler sur leur agencement.

Voici quelques indices pour vous aider :

1. Tous les mots d'aujourd'hui commencent par les lettres M, I, S et S.

2. Les mots se terminent par les lettres Y, R, E et E.

3. Indice du mot 1 : à prendre pour mari ou femme.

4. Indice du mot 2 : arriver à une conclusion en raisonnant à partir de preuves.

5. Indice pour le mot 3 : plus nouveau ni frais.

6. Indice du mot 4 : un ensemble de pièces connectées, notamment dans un hôtel.

Désormais armé de ces indices et astuces, vous devriez être en mesure de concevoir une stratégie pour résoudre avec succès l’énigme d’aujourd’hui. Cependant, si vous recherchez une solution instantanée, vous pouvez faire défiler vers le bas pour trouver la réponse.

ALERTE SPOIL! Si vous préférez résoudre l’énigme sans connaître la réponse, il est temps d’arrêter de lire.

Les quatre mots du puzzle Quordle d'aujourd'hui sont :

1. SE MARIER

2. INFÉRER

3. VICI

4. SUITE

Nous espérons que vous avez pu résoudre le puzzle facilement grâce à nos conseils et indices. N'oubliez pas de revenir demain pour des astuces et des indices plus intéressants pour le prochain puzzle Quordle.

Définitions:

1. SE MARIER : À prendre comme mari ou comme femme.

2. INFÉRER : Arriver à une conclusion en raisonnant à partir de preuves.

3. VICI : Plus neuf ou frais.

4. SUITE : Ensemble de chambres communicantes, notamment dans un hôtel.

Source : Trucs et indices Quordle 592 du 8 septembre 2021.