Une percée dans les matériaux isolants topologiques offre un potentiel pour l’électronique avancée et l’informatique quantique

Une avancée récente dans le domaine des matériaux isolants topologiques pourrait avoir des implications significatives pour l'électronique avancée et l'informatique quantique, selon des chercheurs du Laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL).

Les matériaux isolants topologiques constituent une nouvelle phase de matériaux qui possèdent des propriétés isolantes en interne tout en présentant des propriétés conductrices à leur surface. Cette caractéristique unique les rend hautement souhaitables pour diverses applications, notamment l’informatique quantique.

En utilisant uniquement un champ électrique, les scientifiques de l'ORNL ont réussi à transformer un isolant normal en un isolant topologique magnétique. Cette réalisation révolutionnaire permet à l'électricité de circuler librement sur la surface et les bords du matériau sans aucune dissipation d'énergie, ouvrant ainsi la voie au développement d'une électronique à grande vitesse et à faible consommation.

La recherche, dirigée par Mina Yoon de l'ORNL, est prometteuse pour de nombreuses applications pratiques. Cela inclut l’électronique de nouvelle génération, la spintronique et l’informatique quantique.

En induisant une commutation de polarisation du substrat ferroélectrique via le champ électrique, les chercheurs ont pu créer différents états magnétiques et topologiques au sein du matériau. Cette avancée dans le contrôle des états quantiques pourrait révolutionner le domaine de l’électronique et de l’informatique.

Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique 2D Materials sous le titre « Contrôle électrique non volatile des propriétés magnétiques et topologiques des couches minces de MnBi2Te4 ». L’étude a été financée par le Basic Energy Sciences et le Quantum Science Center.

