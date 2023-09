Apple prolonge son accord avec Qualcomm pour utiliser des puces de modem 5G jusqu'en 2026

Apple a annoncé qu'elle prolongerait son accord avec Qualcomm pour utiliser ses systèmes Modem-RF Snapdragon 5G pour le lancement de ses smartphones au moins jusqu'en 2026. Cela signifie qu'Apple continuera à utiliser les composants de Qualcomm dans ses iPhones au cours des trois prochaines années. Cette décision retarde les projets d'Apple de développer ses propres puces de modem 5G, qui devaient être introduites en 2024.

Les experts sont divisés sur les raisons du retard d'Apple dans le développement de ses propres chipsets. Certains pensent qu'Apple trouve plus difficile que prévu de créer son propre silicium pour modem cellulaire, tandis que d'autres suggèrent que les problèmes de chaîne d'approvisionnement causent des difficultés. Alejandro Cadenas, vice-président associé chez IDC, a souligné que la priorité d'Apple est de développer ses propres chipsets et de mettre fin à son accord avec Qualcomm, mais que l'entreprise a besoin de plus de temps pour garantir la qualité de son alternative.

Même si les efforts d'Apple pour développer ses propres chipsets 5G peuvent prendre plus de temps que prévu, les analystes du secteur estiment que l'entreprise reste déterminée à relever le défi et alloue des ressources importantes à cette tâche. La prolongation de l'accord entre Apple et Qualcomm offre une certitude à court et moyen terme aux deux sociétés.

Il y a des spéculations selon lesquelles le renouvellement de l'accord entre Apple et Qualcomm pourrait être lié aux efforts de l'entreprise pour renforcer ses chaînes d'approvisionnement, notamment en raison des défis croissants en Chine. Apple cherche peut-être à diversifier ses sources de composants et à réduire sa dépendance à l'égard d'un seul fournisseur.

Quelles que soient les raisons du retard, cette extension est considérée comme une victoire pour Qualcomm, car Apple continue de s'appuyer sur ses composants. Les détails du contrat n'ont pas été rendus publics, mais il serait similaire à l'accord conclu entre les deux sociétés en 2019, à la suite de litiges juridiques. Dans ce règlement, Apple a retiré ses poursuites judiciaires contre Qualcomm et a accepté d'utiliser ses puces dans les iPhones, ce qui a finalement conduit Apple à acquérir l'activité de modems pour smartphones d'Intel.

Malgré le retard, Apple devrait éventuellement lancer ses propres puces de modem 5G, mais le calendrier reste incertain.

Sources:

- Le registre

– Poste du matin du sud de la Chine