Qualcomm signe un nouvel accord pour fournir des puces 5G à Apple jusqu'en 2026

Qualcomm a conclu un nouvel accord avec Apple pour fournir des puces 5G pour iPhone au moins jusqu'en 2026. En tant que principal concepteur de puces de modem permettant aux téléphones de se connecter aux réseaux de données mobiles, Qualcomm avait déjà signé un accord de fourniture avec Apple en 2019, à la suite de la résolution. d'un litige de longue date entre les deux sociétés.

L'accord actuel de fourniture de puces entre Qualcomm et Apple devrait expirer cette année, ce qui signifie que les prochains iPhones qu'Apple devrait annoncer seront les derniers à être commercialisés dans le cadre de cet accord. Cependant, le nouvel accord garantit que Qualcomm continuera à fournir des puces pour les téléphones Apple chaque année jusqu'en 2026.

Malheureusement, les termes spécifiques et la valeur de l'accord n'ont pas été divulgués par Qualcomm. Le fabricant de puces a seulement mentionné que les conditions étaient « similaires » à celles du précédent accord de fourniture. De plus, un accord de licence de brevet signé entre Qualcomm et Apple en 2019 restera en vigueur jusqu'en 2025, avec la possibilité d'une prolongation de deux ans.

Alors qu'Apple travaille activement au développement de sa propre technologie de modem et a acquis l'unité de modem d'Intel pour 1 milliard de dollars en 2019, on ne sait toujours pas à quelle vitesse Apple envisage de passer à l'utilisation de ses propres puces. Qualcomm prévoit que seulement un cinquième des iPhones d'Apple utiliseront ses puces d'ici 2026. Cependant, cette projection pourrait s'avérer prudente, car les précédentes projections de Qualcomm concernant ses activités avec Apple en 2021 ont été dépassées, tous les modèles d'iPhone 14 étant sortis l'année dernière. intégrant des modems Qualcomm.

Ce nouvel accord entre Qualcomm et Apple est crucial pour la stratégie de chaîne d'approvisionnement d'Apple, notamment à la lumière des défis auxquels elle est confrontée en Chine. Le renforcement des chaînes d'approvisionnement en dehors de la Chine est devenu une priorité pour Apple, et il semble que l'entreprise retarde ou réduise ses projets de production indépendante de ses propres puces dans divers domaines.

Sources : Qualcomm, Hargreaves Lansdown