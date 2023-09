L'annonce selon laquelle Qualcomm continuera à fournir des modems 5G pour les smartphones d'Apple jusqu'en 2026 a suscité une attention considérable de la part des investisseurs et des analystes. Cette évolution s’écarte des attentes antérieures, car les analystes de Wall Street et les responsables de Qualcomm prévoyaient qu’Apple produirait et utiliserait son propre modem 5G à partir de 2024.

La nouvelle du partenariat étendu de Qualcomm avec Apple arrive juste avant le dévoilement très attendu du produit Apple, prévu mardi. Ces prochains appareils Apple devraient être équipés de modems Qualcomm, renforçant ainsi la relation entre les deux géants de la technologie.

Suite à cette annonce, l'action Qualcomm a connu une hausse notable de 3.9 % lundi, reflétant le sentiment positif des investisseurs. Cela indique un vote de confiance dans la capacité de Qualcomm à maintenir sa position de fournisseur leader de modems 5G.

La poursuite du partenariat entre Qualcomm et Apple réaffirme le statut de Qualcomm en tant qu'acteur clé sur le marché des modems 5G. Cette alliance stratégique garantit qu'Apple peut fournir des smartphones de haute qualité capables d'exploiter tout le potentiel de la technologie 5G. Avec les progrès continus de la 5G et la demande croissante d’une connectivité plus rapide et plus fiable, disposer d’un fournisseur de modem fiable et efficace est crucial pour le succès à long terme d’Apple.

En résumé, l'annonce de Qualcomm révélant son rôle continu en tant que fournisseur de modems 5G d'Apple jusqu'en 2026 a suscité des réactions positives de la part des investisseurs et des analystes. Ce développement positionne Qualcomm comme un acteur clé sur le marché de la 5G et souligne l'importance d'une connectivité fiable pour les prochains smartphones d'Apple.

Définitions:

– Modem 5G : appareil ou chipset qui permet aux appareils de se connecter aux réseaux 5G et d’accéder aux données à haut débit et à faible latence offertes par la technologie 5G.

– Qualcomm : Entreprise technologique spécialisée dans le développement et la fourniture de semi-conducteurs et de logiciels pour les télécommunications sans fil.

Source : acteurs du marché