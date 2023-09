Qualcomm prolonge son accord pour fournir à Apple des modems 5G

Qualcomm a annoncé une prolongation de son accord pour fournir des modems 5G pour les smartphones d'Apple, indiquant qu'Apple est toujours confronté à des défis dans le développement de la technologie en interne. Depuis 2018, Apple travaille à la création de ses propres modems, chargés de faciliter la communication entre ses appareils et les réseaux cellulaires. Cet effort fait partie d'une initiative plus large d'Apple visant à produire davantage de composants semi-conducteurs en interne plutôt que de compter sur des fournisseurs externes.

Selon les termes de l'accord, Qualcomm fournira à Apple ses puces pour les lancements de smartphones prévus en 2024, 2025 et 2026. Bien que les détails de l'accord n'aient pas été divulgués, Qualcomm a déclaré qu'ils étaient similaires à l'accord initial conclu en 2019. En tant que principal fabricant de puces dans les technologies 5G, Qualcomm a exprimé sa confiance dans son leadership de longue date dans le secteur.

Apple est le plus gros client de Qualcomm, représentant environ 25 % de son chiffre d'affaires. On s'attendait à ce que le prochain iPhone 15, dont la sortie est prévue mardi, soit l'un des derniers modèles à utiliser les modems de Qualcomm. Apple et Qualcomm avaient déjà été impliqués dans des litiges contractuels et de propriété intellectuelle très médiatisés dans le monde entier avant de parvenir à un règlement en 2019, qui comprenait un « accord pluriannuel de fourniture de chipsets ».

Cependant, Apple a poursuivi ses projets de développement de modems peu de temps après en acquérant l'activité de puces pour smartphones d'Intel pour 1 milliard de dollars. Ce nouvel accord avec Qualcomm permet à Apple d'intégrer progressivement ses propres puces dans ses smartphones au cours des trois prochaines années, à condition qu'elles soient prêtes à être déployées.

Notamment, les actions de Qualcomm ont connu une hausse de 8 % dans les échanges avant commercialisation après l'annonce, pour finalement se stabiliser avec une augmentation de 3 % dans les échanges en fin de matinée. En mai 2021, Apple a également conclu un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars avec Broadcom pour divers autres composants 5G.

Définitions:

– Modem : appareil qui permet la communication entre un ordinateur ou un smartphone et Internet via une connexion réseau.

– Semi-conducteur : Matériau, généralement du silicium, qui possède des propriétés de conductivité électrique entre un conducteur et un isolant. Utilisé pour fabriquer divers composants électroniques.

– 5G : La cinquième génération de technologie sans fil, offrant des vitesses plus rapides et une connectivité améliorée par rapport aux générations précédentes.

– Chipmaker : Une entreprise qui conçoit et fabrique des circuits intégrés (puces) utilisés dans les appareils électroniques.

Sources:

– Article source : Aucune URL fournie

– Qualcomm – Site officiel : Aucune URL fournie

– Apple – Site officiel : Aucune URL fournie

– Intel – Site officiel : Aucune URL fournie

– Broadcom – Site officiel : aucune URL fournie