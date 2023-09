Qualcomm partage sa hausse alors qu'Apple étend son partenariat avec les puces 5G

Les actions de Qualcomm (QCOM) ont connu une augmentation significative de leur valeur suite à l'annonce selon laquelle la société continuerait à fournir à Apple (AAPL) des puces 5G pour l'iPhone jusqu'en 2026. Cette décision indique qu'Apple n'est pas encore prêt à développer ses propres puces, ce qui suggère une dépendance continue à l'égard de la technologie de Qualcomm.

La prolongation du partenariat entre Qualcomm et Apple n’est pas une surprise compte tenu de l’importance croissante de la technologie 5G dans l’industrie des smartphones. Alors que la demande d'une connectivité plus rapide et plus fiable augmente, l'inclusion de puces 5G dans le produit phare d'Apple garantit que l'iPhone reste compétitif sur le marché.

La nouvelle du partenariat étendu a eu un impact positif sur les actions de Qualcomm, car les investisseurs considèrent la poursuite de la collaboration avec Apple comme un vote de confiance dans la technologie et les perspectives d'avenir de l'entreprise. La hausse de la valeur de l'action reflète l'optimisme du marché quant à la capacité de Qualcomm à maintenir sa position d'acteur clé de l'industrie des semi-conducteurs.

De plus, ce partenariat offre également à Apple un avantage stratégique. En s'appuyant sur l'expertise de Qualcomm dans le développement de puces 5G, Apple peut se concentrer sur d'autres domaines de son activité, tels que l'innovation logicielle et matérielle. Cette collaboration permet à Apple de tirer parti des connaissances et de l'expérience approfondies de Qualcomm, sans avoir à investir massivement dans les capacités de fabrication de puces.

Dans l’ensemble, la décision d’étendre le partenariat entre Qualcomm et Apple souligne l’importance continue de la technologie 5G sur le marché des smartphones. Cela souligne également l'importance de la collaboration et de la spécialisation dans l'industrie des semi-conducteurs, où les entreprises peuvent tirer parti des atouts de chacune pour proposer des produits innovants et compétitifs.

Sources:

– Yahoo Finance en direct

– Définitions : 5G – la cinquième génération de technologie sans fil qui promet des vitesses de données nettement plus rapides et une latence plus faible. Il permet un large éventail d'applications, notamment les appareils IoT et les véhicules autonomes.