Apple continuera à utiliser les puces de modem Qualcomm pendant les trois prochaines années

Les actions de Qualcomm Inc. ont connu une hausse de plus de 3.8 % suite à l'annonce selon laquelle Apple Inc. continuera à utiliser les puces de modem mobile de Qualcomm au cours des trois prochaines années. Cela est surprenant, car Apple devait réduire son utilisation des modems à partir de cette année.

L’accord de fourniture a été révélé juste un jour avant l’événement de lancement de la série iPhone 15. Selon Qualcomm, leurs puces de modem seront intégrées dans les trois prochaines générations d'iPhone, dont la sortie est prévue en 2024, 2025 et 2026. Cependant, Qualcomm prévoit qu'il ne fournira qu'environ 20 % des modems livrés avec les combinés Apple de 2026.

Apple est considéré comme l'un des clients les plus importants de Qualcomm, les achats de la société représentant plus d'un cinquième des 44.2 milliards de dollars de revenus de Qualcomm en 2020. Ces achats consistent principalement en composants haut débit utilisés pour alimenter les fonctionnalités de connectivité 5G des iPhones.

Qualcomm fournit à Apple des puces de modem 5G qui convertissent les données contenues dans un appareil en signaux radio pour les transmettre à une tour de téléphonie cellulaire. En outre, Qualcomm fournit d'autres composants de support tels que des antennes 5G miniatures pour smartphones et des interfaces RF, qui filtrent les interférences radio et amplifient les signaux 5G.

Apple s'approvisionne non seulement en puces auprès de Qualcomm, mais concède également sous licence un ensemble de brevets de réseau essentiels à la connectivité sans fil des téléphones. L'année dernière, Apple a payé à Qualcomm 1.9 milliard de dollars en frais de licence pour ces brevets.

Avant le règlement d'une bataille juridique entre Qualcomm et Apple en 2019, les brevets réseau de Qualcomm étaient une question controversée. Dans le cadre du règlement, Apple a accepté d'accorder une licence sur les brevets de Qualcomm pendant six ans, avec la possibilité de prolonger de deux ans supplémentaires. L'acquisition par Apple de l'activité puces pour modems d'Intel Corp. a encore alimenté ses efforts visant à remplacer les puces de Qualcomm par sa propre technologie.

Cependant, il semble que la recherche par Apple d'une technologie de réseau sans fil interne puisse rencontrer des retards, comme le suggère la décision de continuer à utiliser les puces Qualcomm jusqu'en 2026. Apple a l'habitude de développer ses propres puces, en concevant les principaux processeurs pour les iPhones, les ordinateurs Mac et l'Apple Watch.

En plus des puces de modem de Qualcomm, Apple vise à remplacer d'autres composants tiers par du silicium personnalisé. Bloomberg a rapporté plus tôt cette année qu'Apple prévoyait de développer ses propres modules Wi-Fi et Bluetooth, remplaçant potentiellement la puce actuellement fournie par Broadcom Inc. La deuxième version de ce module devrait inclure une connectivité cellulaire similaire aux puces de modem de Qualcomm, bien que sa sortie la date reste incertaine.

L'impact des efforts de développement de puces d'Apple sur les activités de Qualcomm devrait être partiellement compensé par l'expansion de Qualcomm sur les marchés des processeurs pour véhicules et des puces pour serveurs.

