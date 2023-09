Apple et Qualcomm prolongent leur accord de modem 5G pour trois ans supplémentaires

Apple et Qualcomm ont annoncé un nouvel accord qui permettra à Apple de continuer à utiliser les modems 5G de Qualcomm pendant au moins les trois prochaines années. L’accord couvre les lancements d’iPhone en 2024, 2025 et 2026, prolongeant ainsi l’accord précédent qui expirera plus tard cette année. Cette nouvelle intervient au milieu de spéculations antérieures selon lesquelles Apple passerait à sa propre solution de modem 5G interne d'ici 2025.

En tant que plus gros client de Qualcomm, Apple est responsable de près d'un quart des revenus du fabricant de puces. Alors qu'Apple a activement participé au développement de son propre modem 5G, la société a été confrontée à des obstacles juridiques en raison des brevets détenus par Qualcomm, qui devraient expirer en 2029 et 2030. L'objectif d'Apple est de développer son propre modem 5G, qui pourrait être intégré dans son système sur puce (SoC) série A, fournissant une solution monopuce avec des améliorations significatives en termes de durée de vie et de performances de la batterie.

En prolongeant son accord avec Qualcomm, Apple s'assure d'une source fiable de modems 5G pour ses futurs modèles d'iPhone. Alors que les efforts d'Apple pour développer son propre modem se poursuivent, la société reconnaît l'importance de la technologie et de l'expertise de Qualcomm dans le domaine de la connectivité 5G. Cette collaboration permet à Apple de conserver un avantage concurrentiel sur le marché des smartphones en tirant parti de la technologie de modem 5G de pointe de Qualcomm.

Alors que la demande de connectivité 5G continue de croître, la décision d'Apple d'étendre son partenariat avec Qualcomm démontre son engagement à fournir à ses clients la technologie mobile la plus récente et la plus avancée. En travaillant en étroite collaboration avec Qualcomm, Apple peut tirer parti de son expertise et garantir une intégration transparente des capacités 5G dans ses futurs modèles d'iPhone.

Cette collaboration entre Apple et Qualcomm consolide leur partenariat en cours et réaffirme la reconnaissance par l'industrie du leadership de Qualcomm dans la technologie des modems 5G. Il montre également l'engagement d'Apple en faveur de l'innovation et de la garantie de la meilleure expérience utilisateur possible à ses clients.

Définitions:

– Modem 5G : Un modem est un appareil qui permet la communication entre un appareil informatique et un réseau. Un modem 5G fournit spécifiquement une connectivité à la dernière génération de réseaux cellulaires, permettant des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides, une latence améliorée et des performances globales améliorées du réseau.

